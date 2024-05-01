綠委同意提案文字“中國”改“大陸”

綠委王美惠與蘇巧慧2人唱起雙簧，引起媒體關注。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月1日電（記者 鄭羿菲）國民黨、民進黨“立委”今日在“立法院”內政委員會討論臨時提案內容，由於民進黨“立委”臨時提案文字寫“中國”，引起中國國民黨不滿，在國民黨“立法院”總召傅崐萁以一句“立法院”任何決議不能牴觸“憲法”定乾坤，民進黨“立委”蘇巧慧也笑著同意將“中國”字眼改成“大陸”，“我國”字眼改為“台灣”。



“立法院”內政委員會1日中午時分處理藍綠委臨時提案內容，由於藍綠委提案內容都對彼此不友善，無黨籍內政委員會召委高金素梅宣布休息協商。



蘇巧慧等人提案，直指“中國對台的威嚇及善意比例相符與否仍有可議之處，陸委會應會同相關部會，在以捍衛對等交流為前提，研議“‘我國’是否開放組團赴中及開放範圍，並持續提出措施或輔導受影響業者”。



國民黨“立委”許宇甄則提案，建請“交通部”、陸委會等相關部會立即開放福建平潭往返台灣的客運運輸，推動福建民眾赴台團客旅遊。但內容寫道“民進黨做不到、不願做、不想做，只有國民黨積極做、努力做、認真在做”、“民進黨所堅持的‘抗中保台’，事實上持續害台，讓敵意螺旋越加上升。”



藍綠“立委”針對2份臨時提案都有意見，民進黨“立委”王美惠更拉高八度音調問說，提案不可以寫中國喔？要寫大陸？與蘇巧慧2人唱起雙簧。坐在另一桌的傅崐萁看不下句，直言“立法院”任何決議不能牴觸“憲法”。蘇巧慧立刻接話笑說，那這個臨時提案可以討論，從過去到未來都維護“憲政”，不要做超越“憲法”的男人與女人。今天最大的收穫就是聽傅總召說不能牴觸“憲法”。

