4千勞工府前爭權益　向賴提五大訴求

五一行動聯盟在府前凱道號召4000名勞工上街大遊行。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月1日電（記者 鄭羿菲）5月1日是勞動節，台灣勞工團體幾乎每年都會舉辦遊行活動，五一行動聯盟1日中午在府前凱達格蘭大道號召4000名勞工上街大遊行，高喊“連續執政無蜜月，‘國會’修法挺勞權”口號，並提出薪資提升要落實、工作權利要保障、集勞關係要升級、退休權益要安心、醫護血汗要解決等五大訴求。



有趣的是，賴清德即將在520執政，過去賴清德擔任“行政院長”時的“功德說”，成為勞工心中最擔憂的一塊，遊行中更有民眾半開玩笑地喊“打倒賴清德！”喊完立刻與一旁的同伴笑說，跑錯場、跑錯場，哈哈哈⋯⋯。



五一行動聯盟由數十個工會及NGO團體發起，1日中午集結4000人在府前凱道舉辦大遊行，現場各工會旗幟飄揚，每個人也都高舉“連續執政無蜜月，‘國會’修法挺勞權”手板，情緒高昂。遊行從府前凱道前往“立法院”，由於今年大遊行沒有過往勞團遊行那麼盛大，並未全封中山南路，僅封了2個車道，遊行隊伍走走停停，前後花了約20分鐘才全數出發完畢，陸續走向“立法院”。



五一行動聯盟總領隊、產業總工會理事長江健興表示，藍綠白三黨“總統”候選人各自在大選前提出勞動政策承諾，諸如退休保障、工會籌組、企併勞權等多項內容都涉及勞動法規修改。



五一行動聯盟總指揮、新竹縣產總理事長劉興德強調，我們充滿疑慮也做好戰鬥的準備！賴清德選前選後都曾表示將再修勞基法，加上任命支持砍公定假日政策的何佩珊擔任“勞動部長”，令勞團憂心，迎來的不是“信賴”政府，而是再度修惡勞基法的“功德”政府。