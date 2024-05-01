台北市議會組調查小組　追柯任內兩大案

民眾黨主席柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北5月1日電／台灣民眾黨前台北市長柯文哲任內的北投士林科技園區（北士科）T17、18招商以及京華城開發容積獎勵爭議。台北市議會組成跨黨派專案小組，小組名單1日中午出爐，2案專案小組總計18人，各由國民黨4人、民進黨3人、民眾黨1人、其他政黨及無黨籍1人組成。未來將可訪談柯文哲及相關官員，台北市政府不得拒絕專案調查小組調閱相關資料。



北士科調查小組名單為國民黨詹為元、陳炳甫、林杏兒、張斯綱，民進黨簡舒培、林亮君、林延鳳，民眾黨黃瀞瑩，以及其他與無黨籍為侯漢廷。



京華城調查小組名單，國民黨游淑慧、鍾小平、楊植斗、曾獻瑩，民進黨洪健益、許淑華、趙怡翔，民眾黨陳宥丞，其他及無黨籍為苗博雅。



台北市議會表示，兩案成員將個別開會，由各成員推選選出召集人，從今天起10天內將召開第一次會議討論人員，今下午名單確定後，將由相關議事人員通知開會事宜。



國民黨台北市議長戴錫欽1日被問到9人調查小組進度，戴錫欽說明，接下來會由這2個調查小組的9位成員自行推派召集人，並自己決定要調查項目，包括邀集哪些官員訪談，以及調取哪些資料。



至於調查小組報告何時會出爐？戴錫欽提及，按照相關規定，3個月內要提出調查報告給議會大會議決，但因為現在是4月底、5月初，此會期來不來得及，還要看調查的狀況，如果臨時會過程中來不及提出調查報告，可能透過大會決議，延到下會期開議前送至大會處理。