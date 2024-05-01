520慶祝大會節目曝光　台軍方將空中操演

賴清德與蕭美琴就職慶祝大會的採排時間5月18日交通管制範圍圖。（照片：府提供） 中評社台北5月1日電／賴清德、蕭美琴520就職籌備會1日說明就職慶祝大會籌備工作相關規劃，就職慶祝大會以“共織台灣，民主前行”為題規畫多項活動，並將於大會前進行彩排。



經籌備會與“國防部”、“教育部”及“交通部”民航局等相關單位討論後，考量大會前正逢5月18日（六）、5月19日（日）為國中教育會考，以及空中操演涉及空域管制，需與民航業者協調班機起降時間並提前向旅客宣導事宜，大會活動彩排將分兩天進行，其中空中操演將避開學生考試時間，調整至會考結束後進行，以避免對考生、家長於會考期間造成影響，並採影響空域最少時程，降低飛航旅客困擾。



此外，為求空中操演順利進行，“國防部”將於5月13日（一）、5月15日（三）、5月17日（五）清晨進行組合訓練，機隊操演飛越上空時，發動機聲響較大，請民眾不用緊張。



520當天“國防部”將進行空中操演任務，包括海航、陸航機隊吊掛巨幅“中華民國國旗”、由F-16、IDF、幻象2000、勇鷹高教機組成的快速梯隊實施空中分列式，與最終雷虎小組衝場。



就職慶祝大會活動彩排及管制時間：5月18日（六）辦理表演團體個別彩排：管制時間自中午12時至下午5時，管制路段為府前重慶南路（寶慶路／貴陽街段）、凱達格蘭大道（重慶南路／懷寧街段）。“總統府”周邊無國中教育會考考場，不會受到影響。



至於5月19日（日）辦理兩時段彩排，上午個別表演團體彩排、下午2時進行總彩排。配合彩排規劃，採二階段管制，第一階段管制時間為上午9時至下午1時，管制路段為府前重慶南路（寶慶路／貴陽街段）、凱達格蘭大道（重慶南路／懷寧街段）；第二階段自下午1時起擴大管制範圍至下午6時。