台美貿易談判列勞工議題　勞團憂影響權益

桃市產業總工會拉起“台美貿易協議，台灣勞工難相信”布條抗爭。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月1日電（記者 鄭羿菲）台美21世紀貿易倡議4月29日進入第二階段談判，聚焦勞工、農業、環境等議題，但也因此引起勞工團體擔憂。桃園市產業總工會1日在府前凱達格蘭大道大遊行上，拉出“台美貿易協議，台灣勞工難相信”布條抗爭，要求民進黨政府保障勞工權益。



桃園市產總表示，美資企業在台近年來有許多爭議，包括泰洛斯公司遷廠案，台美21世紀貿易倡議進入第二階段談判就包括勞工議題，民進黨政府能否堅持保障勞工權益的立場，令人存疑。



遊行現場各類訴求的標語布條都有，包括“設立基礎年金，解決勞保問題”、“勞工要加薪，不要做功德”、“勞權要修法，修好別修惡”、“退休要保障，6%要提高”等。



台灣5月1日是勞動節，幾乎每年都有勞工上街頭遊行爭取勞權。由數十個工會及NGO團體所組成的五一行動聯盟1日中午在府前凱達格蘭大道號召4000名勞工上街大遊行，高喊“連續執政無蜜月，‘國會’修法挺勞權”口號，情緒高昂。



遊行從下午1點半開始從府前凱道前往“立法院”，由於今年大遊行沒有過往勞團遊行那麼盛大，並未全封中山南路，僅封了2個車道，遊行隊伍走走停停，前後花了約20分鐘才全數出發完畢。