鄭正鈐：半導體變地緣政治工具　台面臨風險

中國國民黨立委鄭正鈐。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月2日電（記者 楊騰凱）中國國民黨立委鄭正鈐接受中評社訪問時表示，美國把日本、韓國、台灣、荷蘭拉在一起，讓半導體生產鏈去中化，大陸採買高階晶片困難，轉向自主生產，大陸市場不容輕易忽略，這考驗著台積電如何因應美中框架下的新全球佈局，當半導體變成地緣政治工具，也讓台積電、台灣都面臨著風險。



國民黨立法院黨團總召傅崐萁上周率藍委團訪陸，鄭正鈐是隨行成員。



鄭正鈐表示，在美中的貿易戰開打之後，美國對整個半導體的全球產業鏈當中，很明顯在採行去中國化的策略，包括把日本、韓國、台灣與荷蘭整個串在一起，希望排除中國大陸在半導體生產當中的參與環節，所以他趁這次訪陸機會，也問了全國政協主席王滬寧，在這樣的國際局勢當中，大陸要怎麼因應這個問題？



鄭正鈐指出，因為在現在的生成式人工智慧發展過程，以及大陸電動車的無人駕駛發展，後續都會持續使用高階晶片，而全球高階晶片高達9成是台積電生產的，在這樣的背景下，大陸該如何因應？



鄭正鈐指出，王滬寧對此回應的意思是，大陸在整個市場經濟發展過程中，與全球是經濟融合的，半導體原本不是大陸的優勢，這方面就透過國際採購來彌補，現在面對半導體去中化，這幾年確實是大陸比較辛苦的一段時間，可是大陸畢竟經濟體量很大，也在調整，自行發展半導體生產體系。

