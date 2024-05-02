媽祖誕辰　鳳山雙慈殿湧信眾過七星平安橋(晚上發)

高雄鳳山雙慈殿慶祝媽祖聖誕，搭建了一座“七星平安橋”讓信眾消災解厄。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月2日電（記者 蔣繼平）1日是農曆3月23日，也是一年一度的“媽祖誕辰”，俗稱“媽租生”，媽祖是台灣民間信仰的重要神明，農曆3月全台瘋媽祖也是家喻戶曉的民間活動，各地媽祖廟都熱鬧滾滾，高雄主祀天上聖母的鳳山雙慈殿就湧入許多虔誠信眾，更有許多在地人不分男女老幼紛紛排隊過“七星平安橋”，盼消災解厄祈求平安，讓人感受到台灣民間滿滿的媽祖信仰力量。



根據鳳山雙慈殿廟史沿革紀載，雙慈殿原名天后宮，本僅奉祀觀音佛祖，因於清乾隆18年（西元1753年）增建廟宇前殿，並迎奉天上聖母（俗稱媽祖或媽祖婆），從而二聖俱列於內奉祀，始名為雙慈殿。雙慈殿也是鳳山歷史最久的寺廟，俗稱鳳山媽祖廟，地方上慣稱天后宮、媽祖廟、大廟。



雙慈殿每年在聖母聖誕前5天，也就是農曆3月19日到3月23日這段期間舉辦活動，由於正好農曆3月19日是太陽星君聖誕，20日是註生娘娘千秋，22日晚上是重頭戲聖母娘娘祝壽法會，連續5天下來，廟裡都會擠滿信眾也熱鬧滾滾，是地方一大盛事，今天恰逢勞動節勞工朋友放假，白天人潮也比以往較多。



雙慈殿公關組長鄭家文受訪表示，一般都會準備素牲、水果、發糕、紅龜粿、紮紅紙的麵線、鮮花等等來供奉，不過神明還會收“契子女”，也有身為契子的信眾拿著壽桃水果來替天上聖母祝壽，另外往年廟方會提供素羹素飯素麵給需要社會大眾，今年由於活動太多忙不過來只好暫停一次。



最特別的是廟方在廟門口處搭建起一座“七星平安橋”，橋下有擺設水盆、火盆，意味著過水關、火關，再讓信眾拿著替身小紙人，透過工作人員用柳枝灑淨水後，走過七星平安橋，下橋再由道長念咒語來消災解厄，利用替身小紙人來將不好的東西化解掉，一整天從上午8點持續到下午8點，排隊人潮一直不曾斷過。