墾丁珊瑚產卵美極了　今晚還有直播秀

角菊珊瑚陸續產出精卵束。（照片：海生館提供） 中評社屏東5月1日電／全球暖化使海水溫度屢創新高，世界各地珊瑚大規模白化事件頻傳，台灣附近海域的海水溫度也逐漸快速升高，但今年墾丁珊瑚仍與往年一樣，在４月底前後產卵，墾管處及海生館也將在今晚進行水下現場直播，帶全世界民眾目睹台灣海洋之美。



今天晚上珊瑚產卵直播時間是從7點30分至10點30分，由專業團隊在水下30米，利用4k高清的畫面，配合船上與水下主持人的訪談，讓民眾不下水也能一同探索珊瑚新生的美。直播頻道包括海生館、墾丁公園管理處臉書或台達電子youtube頻道等。



墾管處保育課及海生館表示，2020年大白化影響，珊瑚整體產卵數量下降，其中淺水區受傷嚴重的軸孔及枝狀類珊瑚死亡過多將近三成，所幸近年生態恢復良好，今年整體珊瑚生長狀況還算不錯。



海生館表示，研究人員從上週開始已經持續下水觀察珊瑚準備情形，在4月29日已經觀察到少量的星孔珊瑚及角菊珊瑚產精卵束、4月30日則在眺石及入水口外附近海域記錄到越來越多的珊瑚陸續產出精卵束，如微孔珊瑚、盤星珊瑚、角菊珊瑚、似角星珊瑚、腦紋珊瑚、迷紋珊瑚等，希望大家能一起來觀賞水下宛如星空般的珊瑚產卵盛況。