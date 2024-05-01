媽祖誕辰　郭台銘夫婦板橋慈惠宮上香

郭台銘（左二）與妻子曾馨瑩（左三）虔誠向媽祖敬拜。（板橋慈惠宮） 中評社台北5月1日電／農曆3月23日是媽祖聖誕，新北市板橋區慈惠宮舉行盛大廟會，各地信徒香客綿延不絕。鴻海創辦人郭台銘4月30日攜家人前往参拜。慈惠宮被稱為郭台銘的“起家廟”，每年都會帶著家人到慈惠宮上香，重情惜義。



位於新北市板橋區府中路上的慈惠宮是板橋最早的媽祖廟，創於清朝年間，也是板橋的信仰中心之一。附近有知名的林家花園，後來廟宇改建，便是板橋林家帶頭出錢出力。主祀神位天上聖母（媽祖），每年農曆3月23日是媽祖聖誕，廟宇都會舉行盛大活動。



除了香火鼎盛，慈惠宮聞名全台的另一個原因，便是郭台銘曾經在這裡住了九年，小時候睡覺的位置，被地理師指出是廟中財位，擴建時便安奉了五路財神。隨著郭台銘日後成為台灣首富，慈惠宮也成了許多企業主、上班族祭拜求財的廟宇。慈惠宮被稱為郭台銘的“起家廟”，每年農曆正月初一，郭台銘都會帶全家大小回慈惠宮參拜，並多次重大宣示都選定在慈惠宮。



慈惠宮一樓右側是五路財神殿，供奉的是五路財神。1960年代，郭台銘的父親郭齡瑞在板橋派出所擔任警官，借住在慈惠宮一樓的廂房，直到郭齡瑞改調中永和，住到永和的警察宿舍後，郭台銘一家人才搬離了住了9年的慈惠宮，遺留下來的房間也不再有人住過。後來慈惠宮改建，廟方從地理師口中得知郭家住所正是廟中的財位，就將廂房改建為五路財神殿。



慈惠宮於1976年翻修改建為三樓層的現代水泥樣式，一樓門口的龍柱便是郭台銘捐獻。

