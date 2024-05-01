黃國昌爆蔡3月晤柯文哲　喬NCC委員

民眾黨團總召黃國昌。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北5月1日電／“立法院”司法及法制、交通委員會1日召開聯席會議，審查通訊傳播委員會（NCC）組織法部分條文修正草案。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌1日下午爆料，蔡英文3月邀請民眾黨主席柯文哲會談時，曾親口提議“接下來的4名NCC委員，國民黨2席、民眾黨1席、民進黨1席”。



“立法院”司法、交通委員會今聯席審查“通訊傳播委員會（NCC）組織法部分條文修正草案”，邀請現任主委陳耀祥出席並備質詢。



黃國昌表示，民進黨口口聲聲說NCC要獨立、要專業，但2020年3月11日，NCC批准台數科新聞台執照，卻讓時任“行政院長”蘇貞昌震怒，一個星期後推翻決議，當時媒體下的標題是《綠派系糾葛，台數科新聞台到手七天就飛了》。



黃國昌批，民進黨以前要黨政軍退出媒體，現在就如柯文哲所說，“黨政軍就是媒體”，綠營不僅要控制電視台，而且每個派系都要有電視台。



黃國昌指出，如此病態的結構，才會出現有媒體大亨囂張地表示，發給《鏡電視》執照是“總統”的旨意，不是“行政院長”的旨意，“行政院長”換誰，執照都要過”，當初這番言論的錄音檔被放出來時，蘇貞昌還嚇得不敢回答。



黃國昌說，有人質疑錄音檔是偽造變造，但他取得原始音檔後送交鑑定，“跟美國FBI聲紋鑑定是同一個單位”，鑑定出來音檔完全是真的，等到謊言被戳破，該媒體大亨才急忙地說只是在“膨風”、隨便講講，而NCC不惜說謊擺爛也要護航到底，因為這是“總統”的旨意。



黃國昌再說，民進黨口口聲聲說NCC委員不可用政黨比例代表制，“但蔡英文卻親口跟柯文哲說，接下來4名委員，國民黨2席、民眾黨1席、民進黨1席，這樣好不好？”



“NCC委員可以這樣分配嗎？”黃國昌轟，民進黨說不可以按照政黨比例代表分配，但掌握最高權力的人，卻要私下用喬。