中壢仁海宮媽祖聖誕　張善政感謝廟方善舉

桃園市長張善政1日出席“中壢仁海宮天上聖母1065週年聖誕平安福宴”。（桃園市政府提供） 中評社桃園5月1日電／中國國民黨籍桃園市長張善政1日中午前往桃園市中壢區，出席“中壢仁海宮天上聖母1065週年聖誕平安福宴”。張善政表示，仁海宮是中壢供奉媽祖的重要廟宇，且不遺餘力地推動各項公益慈善及文化活動。今日是媽祖1065年聖誕，祝福所有信眾都能得到庇佑，家庭幸福、身體健康。



張善政指出，仁海宮長期投入公益，在今年的0403地震、去年屏東0922火災爆炸事件，以及土耳其賑災等事件的善款捐助，皆不落人後。此外，仁海宮去年邀請日本的“東京高圓寺阿波舞”來台演出，今年更是和故宮博物院合作，以數位方式展示文物，在文化推廣上貢獻許多。



中壢仁海宮董事長王介禧表示，今日除了祝福天上聖母聖誕千秋，也感謝所有信眾一直以來的支持，協助仁海宮推動各項慈善活動。今年仁海宮將邀請故宮博物院以3D數位攝影方式展出古文物、山水畫，以及仁海宮建廟200年的歷史回顧，並將舉辦系列慶祝活動，歡迎大家共襄盛舉。



民政局指出，市府積極與宗教團體合作，將歷史建物結合文創導覽、商圈活化及文創聚落等概念，帶動觀光人潮，而中壢仁海宮也將宗教廟會轉型為文化慶典，並推廣教育、環保、客家文化，深受各界肯定。



今日包括桃園市議員張肇良、彭俊豪、黃崇真、魏筠、劉曾玉春、謝美英、市府民政局長劉思遠、文化局長邱正生、客家局長范姜泰基、中壢區長李日強、楊梅區長施永恭及中壢仁海宮董事長王介禧等均一同出席。