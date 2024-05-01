高雄營造市境之南濱海廊道　拚明年中完工

高雄市府為營造市境之南濱海廊道景觀風貌與遊憩機能，共砸下新台幣2.38億整建。（照片：高雄市府提供） 中評社高雄5月1日電／高雄市政府為營造市境之南濱海廊道景觀風貌與遊憩機能，向“經濟部”爭取新台幣2.38億經費、分三期改善林園區市境之南濱海廊道風貌，目前一、二期已經完工。高雄市副市長林欽榮1日前往視察進度，要求第三期工程在明年6月如期如質完工。



高雄市副市長林欽榮1日率市府水利局團隊、林園區公所，並會同西汕邱里長鐘城及東汕里王里長福成等前往林園區視察東西汕海堤工程進度，除指示海堤改建須維持原有海堤防禦及魚塭管線收納功能性之外，景觀方面需採納當地民眾意見，提供更符合需求的公共建設



林欽榮指出，為徹底解決林園中芸漁港至爐濟殿公園間，海堤滿佈抽水馬達及養殖魚塭使用管線的情形，水利局爭取“經濟部”水利署經費支持，已經投入總經費約2億3880萬元（涵工程費2.09億，用地費0.3億），分三期進行改善。



市府表示，第一期工程已於去年3月完工，第二期工程也在今年4月完工，除將養殖管線收納於新建的箱涵結構體，並拓寬原有單向堤後道路，可供雙向會車，大幅提高交通安全度。



林欽榮表示，整體工程完成後，串連中芸漁港與爐濟殿公園，將構築為全線1.6公里的優質休憩海岸廊道，在市境之南打造一處兼具禦潮防浪及休憩步道功能的堤岸空間，為林園地區增添一處景觀新地標。