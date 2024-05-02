蕭天流：顧立雄領軍意識形態強　兩岸風險高

台陸軍退役少將蕭天流。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月2日電（記者 方敬為）針對“國安會”秘書長顧立雄將接任賴清德政府“國防部長”，台陸軍退役少將、前軍備局採購管理處處長蕭天流接受中評社訪問表示，顧立雄本身缺乏軍事專業背景，相關人脈與經驗都不足，未來在領軍上，必然得與將領歷經一段磨合期，加上其意識形態強，最擔心的地方就在於，以政治處理兩岸軍事，相關風險係數也將隨之攀升。



蕭天流，金門人，曾任“國防部”軍備局採購管理處處長、駐美軍事採購團團長，退役陸軍少將。



賴清德4月25日親自公布新政府“國安”人事名單，顧立雄確定成為新任“國防部長”，顧立雄是律師出身，沒有軍職背景，為史上第7位文人部長，是近年來少見的文人領軍，後續發展各界關注。



蕭天流認為，顧立雄領軍對兩岸情勢恐怕更為險峻，由於其意識形態強烈，從過去對兩岸事務公開的發言、表態，展現十足“鷹派”性格，這樣的政治色彩過於鮮明的軍權人物，在實務上容易有政治凌駕專業的決策出現，行動上出現誤判乃至於擦槍走火的機會恐怕增高。



蕭天流說，文人領軍最怕缺乏專業，無法與軍職人員充分協調，他個人解讀，賴清德任命顧立雄擔任“國防部長”，是需要意志相投的人到軍方“洗滌人心”，以免調不動兵，但此舉若操作過當，很容易在軍中引起反彈，這在過去文人領軍的經驗中，並不少見，屆時所謂“令不出部長室”的場景就會出現。



蕭天流對顧立雄接掌軍方感到悲觀，如同《孫子兵法》謀攻篇提到“君之所以患於軍者三：不知軍之不可以進而謂之進，不知軍之不可以退而謂之退，是謂縻軍；不知三軍之事而同三軍之政，則軍士惑矣；不知三軍之權而同三軍之任，則軍士疑矣。三軍既惑且疑，則諸侯之難至矣。是謂亂軍引勝。”



蕭天流強調，領軍者非常重要，“國防部長”該做的應該備戰而不引戰，但顧立雄在人事發布的記者會中的發言卻彷彿準備好“兩岸必戰”，其稱“首要目標就是複雜化對岸的計算，讓中國可能的輕舉妄動、可能的冒進軍事作為的時間表，不斷往後遞延”，相關言論已預設戰爭的立場，對於即將承擔“防長”大任的人，非常不妥，這也是最令人擔憂之處。