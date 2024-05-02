奇！羅廷瑋：綠官方地方對兩岸融冰態度不一

藍委羅廷瑋。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月2日電（記者 方敬為）針對中國國民黨立法院黨團赴大陸交流相關效應，藍委羅廷瑋接受中評社訪問表示，大陸鬆綁兩岸旅遊及農產貿易，顯示藍委此行有正面效益，創造兩岸融冰契機。他觀察到，地方政府普遍正面看待，民進黨台南市長黃偉哲也認同兩岸融冰，但官方卻相對強勢，不只沒有政策呼應，甚至指責國民黨團，綠營官方、地方不同調，很弔詭。



羅廷瑋認為，蔡政府即將卸任，面對兩岸和緩契機應給予開放的態度，一方面呼應期待兩岸穩定、和平發展的民意，另一方面也能讓即將接任的賴清德政府減輕外部壓力，建議蔡政府體察社會氛圍，有適當的政策調整。



國民黨“立法院”黨團由總召傅崐萁組團，共17名藍委赴大陸訪問後，大陸宣布開放福建民眾赴馬祖旅遊，未來待平潭與台灣海上客運直航恢復後，將進一步開放福建民眾來台團體旅遊，同時也宣布將開放台灣文旦柚輸陸。



但民進黨政府對於陸方善意沒有政策回應，陸委會並發出警告，稱中共修正“保守國家秘密法”，台人赴陸觸法風險恐大幅增加，呼籲民眾慎思前往中國大陸的必要性。隨團赴陸的藍委黃仁也被民進黨質疑，曾參與安全機密會議，有洩密疑慮。



針對上述現象，羅廷瑋表示，這次國民黨立委組團到對岸進行和平交流，從大陸方面後續宣布兩岸旅遊政策以及台灣農產品進口限制鬆綁，可以看出，藍營這次訪問成果相當豐碩，發揮民進黨所無法達成的兩岸溝通功能，大陸方面對台釋出善意，台灣觀光業者都非常期待活絡兩岸旅遊商機，農民朋友也希望兩岸農產貿易再現榮景。



羅廷瑋指出，縣市政府對於兩岸關係緩和，促進經濟發展大多持正面態度，民進黨台南市長黃偉哲也希望能夠將台南的農產品銷到對岸，公開表態“樂見兩岸融冰，希望台南優質農特產品如鳳梨、芒果等，後續都有機會讓中國廣大消費者品嘗到。”顯然，面對經濟困境，綠營的地方父母官並不排斥兩岸關係和緩。