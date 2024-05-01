爆蔡柯會談NCC提名　府：黃國昌未參與

黃國昌爆料3月蔡柯會有提到NCC委員提名按照政黨比例。（中評社 資料照） 中評社台北5月1日電（記者 黃筱筠）民眾黨“立委”黃國昌今天在“立法院”表示，蔡英文3月邀請台灣民眾黨主席柯文哲赴“總統府”會談時，蔡就親口問過，“接下來NCC4名委員，國民黨2席、民眾黨1席、民進黨1席，這樣好不好？”“總統府”發言人林聿禪晚間回應表示，有關蔡柯會面時的實際情形，黃國昌並未參與當天的會面，黃國昌所發表的言論也並非事實。



“立法院”司法及法制、交通委員會今天召開聯席會議，審議NCC（通訊傳播委員會）組織法修正草案，民進黨不贊成修正NCC組織法、極力護航，在野黨則強力要求必須要討論條文修正。



黃國昌發言時表示，民進黨口口聲聲說NCC委員不可用政黨比例代表制，但實際上蔡英文卻在邀請柯文哲到府內時親自開口問，“接下來4名委員，國民黨2席、民眾黨1席、民進黨1席，這樣好不好？”



府發言人林聿禪表示，關於NCC的相關提名作業，蔡英文皆有與賴清德充分溝通，並依照程序提出合適人選，送交“立法院”；有關蔡英文與柯文哲會面時的實際情形，黃國昌並未參與當天的會面，黃國昌所發表的言論也並非事實。



NCC的7名現任委員包括主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲於7月31日任期屆滿。“行政院”日前公布新任NCC委員名單，現任副主委翁柏宗升任主委，陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉等3人為新任委員，送“立法院”審議通過。

