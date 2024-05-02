中評專論：民進黨中生代大咖兩岸風向變了？

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北5月2日電（評論員 林淑玲）17位中國國民黨“立委”日前訪問大陸，陸方隨後公布多項惠台措施，包括將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，在平潭到台灣海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團體旅遊。台灣官方卡在520交接期，蔡英文政府態度看似強硬，但從最近多位民進黨中生代大咖釋出的訊息，兩岸恢復觀光交流並不悲觀。



距離蔡英文卸任不到20天，賴清德主要行政團隊已成軍，大陸拋出階段性恢復兩岸觀光交流的球，賴究竟接不接，引發議論。儘管陸委會近日言論偏鷹派，甚至發新聞稿稱大陸“保守國家祕密法”五一上路，呼籲民眾暫勿赴陸。但陸委會主委邱太三昨日也公開表態，有關兩岸觀光開放等，將交由賴清德520就任後的新任陸委會主委參考與決定。



對於大陸拋出善意的球，賴清德與民進黨中央目前並無正式回應，亦無強硬談話，相較於部份綠營人士的叫囂，有為520營造氣氛的善意感覺。且值得分析的是，不同民進黨人對開放兩岸觀光的不同態度，總的說，深綠的，沒有選票壓力的，如部份不分區“立委”，態度硬；但包括執政縣市長，有意參選縣市長者，在選票壓力下，多肯定開放兩岸觀光、農產品銷陸。



例如，大陸海關總署宣布將批准台灣文旦柚等農漁產輸入，台南市長黃偉哲便回應，兩岸本來就應朝融冰方向走，還有其他農產品沒有開放，希望中國大陸也能夠思考，讓兩岸朝向更和解、舒緩的方向走。

