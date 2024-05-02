中評關注：民進黨地方黨部主委改選派系火拚

挺賴立委郭國文日前登記選台南黨部主委，林俊憲等出席力挺。（取自郭國文臉書） 蘇巧慧（右）最近積極尋求曝光。（中評社 資料照） 中評社台北5月2日電（記者 黃筱筠）台南市正副議長賄選案，台南地院29日宣判正副議長邱莉莉、林志展及民進黨前中執委郭再欽等10被告均無罪，一審宣判結果一出，引起社會廣泛討論，現在更傳出可能讓邱莉莉恢復黨職，以便於5月黨代表、主委改選與7月黨核心改選時，方便與有意爭取台南市長初選的林俊憲配票，台南市長初選還未登場，黨內派系爭鬥不斷。



台南市正副議長選舉被控賄選案，4月29日台南地院宣判邱莉莉等10人無罪，台南市黨部主委潘新傳隔天馬上呼籲黨中央立即召開中評會，解除邱莉莉、林志展停權處分。



配票說法傳出，加上10人一審宣判無罪，以及之前傳出台南光電弊案等負面新聞，台南市長真的還是民進黨的囊中物嗎？目前國民黨“立委”謝龍介在“立法院”砲火強大，未來若繼續參選台南市長並非完全沒機會，但若對上是賴清德子弟兵、“立委”林俊憲，賴林合體行政資源豐厚，對謝龍介來說會是苦戰。



林俊憲能否出戰謝龍介，還需要經過各自黨內初選。林俊憲目前並未正式表態，而台南黨部主委選舉，親賴、新潮流“立委”郭國文話講的很明白，個人力挺林俊憲。只要郭國文選上黨部主委，郭還能是個人嗎？另一位有意參與台南市長初選、正國會“立委”陳亭妃則呼籲，黨部主委要維持公平公正性。



有社群流出影片，指陳亭妃過去說法踐踏黨內同志。陳亭妃也發出聲明表示某民代的主任及執行長，不法侵害名譽權，已委由律師提告，請求新台幣100萬精神賠償並刊登判決書。黨內主委選舉已經牽動台南市長初選派系之爭。



另外一個競爭激烈的地區則是新北市。雖然目前是由前“行政院長”蘇貞昌女兒、“立委”蘇巧慧同額競選新北市黨部主委，但“內政部長”林右昌至今未鬆口要接下黨秘書長，還在新北市三重區參拜廟宇時，率先拋出關於里長年終慰問金議題。未來將加發里長年終1．5個月，約新台幣7．5萬元，“行政院長”陳建仁也證實，修正草案將於今天送入“行政院會”討論。林右昌的動作無非也是想要討好新北市民，看來對於支取新市長初選並未放棄。