高雄農會盼返大陸市場　蕭漢俊：應把握契機

高雄市農會理事長蕭漢俊接受中評社訪問。（中評社 蔣繼平攝） 位於高雄鳳山中山西路上的高雄市農會，適逢勞動節休假未見一般民眾。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月2日電（記者 蔣繼平）針對中國大陸海關總署日前宣布將批准符合檢疫要求的台灣文旦等農漁產品輸入，高雄市農會理事長蕭漢俊接受中評社訪問時認為，羅馬不是一天造成的，福利也不會從天上掉下來，大陸拋出善意，台灣應該要抓住機會，甚至得藉機檢討農產外銷品質是否做好通過檢疫才是最重要的，關起門來講東講西無濟於事，台灣需要一至兩成的外銷市場來調節八成的內銷市場價格，業界就是希望可以打開兩岸的通路。



聽到部份人士要求大陸應開放所有台灣農產銷陸的說法，蕭漢俊更是不以為然，他說，那得反問台灣開放大陸進口甚麼水果？衹有奇異果，那試想這樣有叫做對等嗎？當嘴巴講對等時，要反問自己怎麼對待別人，這才是道理。蕭漢俊更說，除了日本和美國的蘋果以外，新疆的香梨和葡萄，阿克蘇和山東的蘋果，其實都很好吃，台灣不能一直把門關著，自己在講東講西。



蕭漢俊為親王金平系統的“白派”、農會系統一把手，高雄市26個區農會，除了岡山、路竹、大樹、橋頭、茄冬、六龜區等農會親泛綠外，大部分都隸屬或親白派系統。



大陸對台近年禁運釋迦、鳳梨等多項農產品，蕭漢俊認為，大陸單方面有提出善意，以他的看法是，台灣應該要好好利用這個機會來增進兩岸之間的對談，多做交流的工作，從頭再來而已不難，畢竟以前就有開放過。但他話鋒一轉，強調若因不同執政黨的政治理念不同，單方面搞壞兩岸關係，那畢竟政治跟經濟是不會分離的，也難看到春暖花開。

