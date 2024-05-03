葛自祥：引頸期盼兩岸教育交流合作

私立科技大學校院協進會理事長、龍華科技大學校長葛自祥。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月3日電（記者 鄭羿菲）第十一屆海峽兩岸高等職業教育校長聯席會議4月15日至17日在台舉行，兩岸70餘所學校參與，陸方有30所學校共65位代表與會。私立科技大學校院協進會理事長、龍華科技大學校長葛自祥接受中評社訪問，分析兩岸技職教育大學各有擅長，台灣技職教育發展擁有超過50年經驗，校務管理、教育制度及產學合作是強項；大陸則是經費與資源龐大。



葛自祥說，會議期間安排大陸學校代表參訪四所科技大學，包括龍華科技大學、致理科技大學、中華醫事科技大學及文藻外語大學，分別就工業類科、商科、醫護長照、及語言應用等重點，分別進行考察，讓不同屬性的大陸學校瞭解台灣技職教育在各領域的強項。相較於台灣的一般大學體系，部分大陸名校亦十分具有優勢，但是台灣技職教育體系發展較早，並擷取歐美德日技職教育強項，因此優勢較為突出。也因為兩岸語言、文化及背景相同，能更有效地經驗分享與觀摩學習。



對於第十一屆海峽兩岸高等職業教育校長聯席會議的成果，葛自祥細數，促成兩岸許多學校合作意向，包括暑假師資培訓、學生交流等。台灣因為民辦教育發展得早，已有超過50年經驗，擷取了歐美德日技職教育強項，再加上校務管理人力精細，也與產業界有緊密的產學合作、引進先進設備設施等，都是吸引大陸技職教育大學觀摩學習的強項。



葛自祥強調，大陸技職教育的強項在於資源龐大，在職業教育政策訂定、職業教育經費編列、創新育成教學、產教融和實施等，都有許多創新作為。他記得過去曾有南京工業職業技術大學的師資來龍華科大進行培訓，回去後也落實校務管理、教學觀念等，後續成果也非常豐富。兩岸語言及文化背景同根同源，更能有效促進彼此經驗分享與觀摩學習，他也樂觀期待未來大陸逐步開放陸生來台就讀。

