張執中語中評：藍已拿到鑰匙　綠開不開門

開南大學人文社會學院教授兼院長張執中。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月2日電（記者 盧誠輝）針對大陸這次宣布對台開放部份兩岸觀光旅遊與文旦銷陸等訊息，開南大學人文社會學院教授兼院長張執中向中評社認為，中國國民黨這次已經拿到打開兩岸交流大門的鑰匙，接下來就要看民進黨政府願不願意把門打開？如果520後能把門打開，對藍綠可說是雨露均霑，國民黨有功勞，民進黨也可藉此對台灣觀光旅遊產業有交代，何樂而不為？



張執中表示，520之後，若民進黨政府願意鬆開兩岸的觀光旅遊，包括團客和航點的部分，那兩岸的交流才有機會打開，到時的兩岸關係才有可能出現變化，因為開放兩岸交流這件事，已經在習馬二會中被確認是可以被推動的。



他強調，國民黨團已經拿到打開兩岸交流大門的鑰匙，但真正能打開大門的還是要看民進黨政府，雖然民進黨最近的回應，似乎也沒有太多想要退讓的態度，但那些都只是待退官員，所以還是只能看520之後，賴政府這邊提出的條件是什麼？也要看賴政府願不願意利用這次機會來降低兩岸的緊張關係？



張執中，政治大學東亞研究所博士，曾任大陸委員會諮詢委員、大陸委員會政府資料開放諮詢小組委員、亞太和平研究基金會中共黨政研究小組召集人，研究專長包括中國政府與政治、兩岸關係與政策、談判理論、政黨與選舉，現任開南大學人文社會學院教授兼院長。



他指出，大陸這次對台釋出的訊息，是針對習馬二會後的回應，讓過去兩岸交流的前提從衹有九二共識一個選擇，在習馬二會後又多了中華民族與文化交流兩種選項，可操作空間也比較大了，就看民進黨政府怎麼去挑。



張執中認為，如果未來民進黨政府願意點頭，兩岸的交流的大門才有可能真正被打開，這對國民黨和民進黨來說都是雨露均霑，國民黨有功勞，民進黨也能因此改變台灣的旅遊環境，對產業有交代，但這一切還是要等520賴清德上任後，態勢才會比較明朗。