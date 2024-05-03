張執中：美中對抗若升高　賴清德須概括承受

開南大學人文社會學院教授兼院長張執中。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月3日電（記者 盧誠輝）針對美國國務卿布林肯日前訪華行，開南大學人文社會學院教授兼院長張執中接受中評社訪問認為，布林肯此行主要是再次去試探與確認中美雙方的底線，包括美國最關心的俄烏戰爭和大陸最在意美台關係等議題，彼此控管各自戰場，而一旦中美對抗態勢再次升高，賴清德也必須概括承受。



張執中表示，中美關係至少透過這次布林肯訪中，讓雙方互相表達態度和立場，所以至少中美雙方是有在持續溝通，而布林肯這次對中國的態度和所提出的警告，其實跟之前也沒有什麼變化，只是再次試探彼此的底線在哪。



他指出，中美雙方確認彼此最在意的點，例如美國最關心俄烏戰爭的發展，而大陸最在意的仍是美國對台灣的立場和態度，所以雙方在這部分短期內應該不會有交集，但至少能各自控管彼此的戰場，互有節制，儘量不要讓局面失控。



張執中，政治大學東亞研究所博士，曾任大陸委員會諮詢委員、大陸委員會政府資料開放諮詢小組委員、亞太和平研究基金會中共黨政研究小組召集人。現任開南大學人文社會學院教授兼院長。



他說，除了布林肯訪華，前陣子美國官員也一再到台灣穿梭，最主要目的就是在確認賴清德的520講稿，而大陸早就已經定調賴清德是文化“台獨”，也持續在觀察美國對台灣支持的態度是否轉變？若未來美國的一中政策浮動性比較高的時候，中美對抗態勢再次升高，這些賴清德都必須要概括承受。



張執中強調，美、中、台三邊關係本來就是連動的，中美關係一旦不好，兩岸關係自然就會受到波及，尤其是在蔡英文執政這8年，完全的向美國靠攏，兩岸關係更完全處於被動狀態，不像馬英九執政時期兩岸還能雙向互動，但現在兩岸處於冰凍期，且美國的動作又是台灣所無法控制的，因此兩岸關係的不確定性就會比較高。



張執中認為，美國年底大選之後，不管是特朗普或拜登當選，對大陸而言，都不會有太好的預期，因為特朗普的不確定性更高，而拜登則只是延續對中國的圍堵政策，所以中美註定就是彼此競爭與對抗的關係，但至少目前中美雙方還是繼續維持有對話溝通的管道，讓局勢仍在可控的範圍內。