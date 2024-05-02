特朗普避談捍衛台灣否？郭正亮析對台影響

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北5月2日電／時代雜誌（TIME）4月30日刊出美國前總統特朗普的專訪內容，討論特朗普在重返白宮後的施政願景，他重申不付錢的盟友要靠自己，拒絕透露是否捍衛台灣。前“立委”郭正亮1日在政論節目分析，這就是“交易式的孤立主義”、“美國優先”，幹麻出這麼多錢幫忙打仗？從這個角度看，特朗普對大陸比較有利，可是會把籌碼拉高，拉高的過程兩岸會處於很緊張的狀態。



時代雜誌（TIME）4月30日刊出特朗普的專訪內容，討論特朗普在重返白宮後的施政願景。報導提到，特朗普2月底在南卡羅萊納州的競選活動說，“你不付帳，就沒能得到保護，這很簡單。”預告自己當選後，會把北約盟友畫分為付出夠多防衛預算，以及預算不足的兩群，俄羅斯可對後者為所欲為。



特朗普告訴時代雜誌，這不是隨便說說，“如果你不打算付，那麼你就要靠自己。”特朗普還說，如果歐洲國家不花錢支持烏克蘭，為何美國要付？比起隔著一個大西洋的美國，歐洲國家受到俄烏戰爭的影響可是大得多。報導也提到，美國的亞洲盟友可能也得靠自己了，因特朗普將坐視俄羅斯侵略北約盟國、從韓國撤回駐紮的美軍，但拒絕透露是否捍衛台灣。



根據《中時新聞網》報導，對此，郭正亮1日在政論節目《綠也掀桌》表示，特朗普講的不是台灣，而是北約。他的概念是對的，“交易式的孤立主義”是美國優先，幹嘛出這麼多錢幫忙打仗？特朗普如果當總統，第一件事就是結束俄烏戰爭，因為他認為 烏克蘭根本不可能打贏。



郭正亮認為，特朗普的立場有利於國際上有籌碼者，因為可以做交易。大陸也有很多籌碼，可以跟美國交易。從這個角度看，特朗普對大陸比較有利，可是會把籌碼拉高，拉高的過程兩岸會處於很緊張的狀態。



郭正亮提到，他本身有教談判，用的書是特朗普寫的《The Art of the Deal》，書中第一句話，談判就是要獅子大開口，要拉高態勢。而中國大陸在很多領域，相對於美國有籌碼；特朗普可能說，不然來做個總交易？但可能會把兩岸緊張態勢拉高。



郭正亮推測，特朗普不喜歡戰爭，認為戰爭不能解決問題，不如來談一談做交易。從過去的經驗，伊拉克、阿富汗花了6兆美元，最後都撤軍，現在烏克蘭眼看也快要敗了，再往前的越戰、韓戰也沒有贏。



郭正亮直言，《時代雜誌》是對的，特朗普就是做交易；可是交易雙方要喊價，特朗普喊的價就會拉到天花板。