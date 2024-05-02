回應特朗普　吳釗燮：台已展現自我防衛決心

台外長吳釗燮受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月2日電（記者 黃筱筠）時代雜誌（TIME）4月30日刊出美國前總統特朗普的專訪內容，討論特朗普在重返白宮後的施政願景，他重申不付錢的盟友要靠自己，拒絕透露是否捍衛台灣。對此，台“外交部長”吳釗燮今天受訪表示，兩方面來說，一方面我們是否展現自我防衛決心，無庸置疑，我們在“國防”投資、採購、“國防”武器提升等，防衛自我能力都是展現決心。另一方面，美國跟友盟，我們都希望美國提供我們必要武器與協助我們武器訓練，這方面相信美國會持續提供。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部長”吳釗燮報告“外交部”如何構建友善工作環境暨人員心理輔導具體做法”，並備質詢。



一場由矽谷重量級企業領袖和國會議員發起的國安論壇昨天在華府舉行，蕭美琴以預錄影片致詞，爭取台灣納入美國正在推動的“供應安全安排協議”，加入美國與盟友的國防工業合作。



吳釗燮表示，“國防”這件事，我們都知道台灣“國防”工業基礎是雄厚，除了“國防”工業還有產業，都非常發達。台灣產業能夠跟美國產業結合，是對雙方都有利的事情，就像台灣工具機產業，的確是全球執牛耳。如果可以配合其他相關“國防”產業供應鏈，對我們產業與“國防”、友盟都非常好。



媒體也詢問怎麼看待未來接任的“外交部長”林佳龍，吳釗燮說，林佳龍各方面經歷豐富，期待他到“外交部”工作。



至於未來要怎麼與林佳龍、準“副總統”蕭美琴對外工作進行合作？吳釗燮則說，這方面還在討論中。