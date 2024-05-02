吳釗燮嗆徐巧芯　妳去告我藐視“國會”

吳釗燮接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月2日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”徐巧芯與台“外交部長”吳釗燮今日進行詢答時發生口角。在問到負面形象與“內閣”“閣員”不滿意度議題時，吳釗燮數度對徐巧芯說“你去告我藐視‘國會’，你可以去告我”。徐巧芯最後也說，藐視“國會”罪一定會通過。



“立法院”司法及法制委員會日前討論“國會”改革方案，其中也有針對官員備詢時的藐視“國會”罪。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部長”吳釗燮報告“外交部”如何構建友善工作環境暨人員心理輔導具體做法”，並備質詢。



徐巧芯質詢問到，31位“閣員”你在負面調查是第6名，吳釗燮則說，這只是其中一份調查，他也看過另一份民調，他的不滿意度最低。



徐巧芯則說，哪一份她沒看過？吳釗燮則說，這些網路資料對於“外交部”官員都是肯定，委員可以自己去網路查。



徐巧芯又說你當“外交部長”斷交10國？負面聲量高出非常多？吳釗燮則說，他不知道什麼原因。他在“立法院”接受委員質詢都希望照實說，“當中國欺負我們，卻有‘立委’再踢了我們一腳”。



徐巧芯馬上反問，是誰？吳釗燮則說，有。徐又問誰？吳釗燮又說，有。兩人數度跳針反問。



徐巧芯也說，部長應該要說出來名字？吳釗燮反嗆，“你可以告我藐視‘國會’”。徐也說，還沒通過？吳釗燮再嗆，趕快去告。



吳釗燮也說，每一次我們遭受中國侵害，看一看“立法院”會知道狀況。徐巧芯再問倒底是誰？如果不說就一個一個點名好嗎？洪申翰嗎？沈伯洋嗎？吳釗燮不甘示弱說，“可以告我藐視‘國會’”！



徐巧芯點名完民進黨“立委”又點國民黨“立委”說是馬文君？是徐巧芯？是陳永康嗎？吳釗燮再嗆，“趕快去告我藐視‘國會’，你可以去告我藐視‘國會’”，徐巧芯最後說，以後會通過的。



接著質詢的“立委”馬文君則對吳釗燮說，你未來當“國安會”面臨挑戰更大，你情緒不需要這麼大。吳釗燮也說，謝謝委員。



馬文君說，你指控這樣不好，“我也被指控過我知道”。