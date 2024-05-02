藍綠委代投票爭議　藍委公開畫面要綠營說明

國民黨藍委召開記者會，左起羅智強、羅廷瑋與葉元之。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月2日電（記者 俞敦平)“立法院”會表決代投風波持續延燒，2日上午國民黨“立委”羅智強、羅廷瑋、葉元之召開記者會，痛批民進黨在院會代投一事上採取雙標。葉元之秀出當時他在院會中直播拍攝下的畫面，並要求當時在被代投的民進黨吳秉叡周遭的委員們出來說明。



2日上午，國民黨“立委”羅智強、羅廷瑋、葉元之於“立法院”召開【吳秉叡不在場投票？誰偽造文書 踹共！】記者會。羅智強、羅廷瑋、葉元之出席。



羅智強指出，根據民進黨過去幾天針對國民黨“立委”盧縣一被代投事件的標準，這涉及到文書偽造的問題。他呼籲民進黨應該遵守同樣的標準來處理這件事情，並且要求民進黨團幹事長吳思瑤出面解釋。



羅智強接著分析說吳秉叡過去的一些言論，包括曾表示不滿民進黨的政策可以選擇不投民進黨，以及電費漲價可以用民進黨“立委”薪水來支付等發言。這些都顯示了吳秉叡在民進黨內可能存在的不滿和矛盾。



羅智強開玩笑的表達了對吳秉叡的感謝，他認為吳秉叡可能是因為內心支持國民黨，所以在日前“立法院”會年金改革案上表決時投票支持國民黨，並且在其他場合也表現出對國民黨的支持。他甚至開玩笑地表示，如果吳秉叡想要加入國民黨，他願意成為推薦人。



羅廷瑋強調，未經授權的投票行為不僅違反了規定，更使吳秉叡陷入不義的境地。羅廷瑋進一步提到，在最近的幾次院會表決中，民進黨內部似乎存在不少人對於特定議案無法認同，因此選擇棄權。他以民進黨“立委”何欣純、劉建國以及吳秉叡三位委員為例，指出他們在連續三次的投票中逐漸由一票未投變成三票皆未投，顯示出黨內的分歧。