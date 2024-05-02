府駁蔡找柯喬NCC人事　黃國昌諷惱羞成怒

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月2日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌昨天爆料蔡英文曾當面與民眾黨主席柯文哲“喬”通訊傳播委員會（NCC）人事，府方否認。黃國昌2日反問，媒體在3月14日、3月22日都曾報導他的相關說法，為何當初府方不駁斥？等NCC委員提名引起軒然大波後，又突然跳出來駁斥？他送“總統府”4個字“案重初供”。



黃國昌也說，莫名其妙隔了1個多月才又惱羞成怒跳出來駁斥，還想要用各方壓力要我們不要再談，“我說話、我負責！”



據指出，在柯文哲3月14日與蔡英文會面前，民眾黨就有從府方高層收到相關NCC委員人事任命，有意以政黨比例分配的探詢，而黃國昌也有不同的消息來源，但黨內討論後認為不妥，在蔡英文與柯文哲2人會面後，黃國昌也曾向柯文哲詢問蔡英文是否提及此事。



蔡英文曾在3月14日邀請柯文哲赴“總統府”進行約2小時的午餐會，事後柯文哲僅對外表達蔡英文希望建立“政黨溝通平台”，促進朝野溝通，柯文哲也贊同。黃國昌則在1日於“立法院”爆料，蔡英文直接開口向柯文哲建議，“接下來4名NCC委員，中國國民黨2席、民眾黨1席、民進黨1席，這樣好不好？”遭柯文哲當場拒絕。不過，“總統府”發言人林聿禪強調，黃國昌並未參與當天會面，所發表言論非事實。



NCC共有7位委員，其中4位委員任期將在7月31日屆滿，包括主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員林麗雲、王維菁等4人，“行政院”30日正式提名委員名單，包括翁柏宗、陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉等4人名單函送“立法院”。