藍委爆高鐵工安弊端　工人險遭電擊變烤肉

王鴻薇、游顥召開“高鐵工安落漆，工班6人險成烤肉串”記者會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月2日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立委”王鴻薇、游顥今日召開記者會揭露，台灣高鐵4月9日曾發生一場重大工安意外，當天高鐵進行電力開關維修，這項維修理應於夜間斷電時進行，卻未照規定辦理，不僅導致一輛南下列車因為跳電卡在隧道5分鐘，另有6名工人當天差一點就遭受2萬5000伏特電擊成為烤肉串。



王鴻薇痛批，高鐵外表給人高標準的服務與作業品質，原來內部管理根本荒唐至極，螺絲鬆得一蹋糊塗。



王鴻薇、游顥今日召開“高鐵工安落漆，工班6人險成烤肉串”記者會。



王鴻薇指出，4月9日當天上午，高鐵0621次南下列車進入彰化路段某隧道時列車突然全黑，暫時停駛約5分鐘，高鐵公司事後聲稱是電力異常暫時停車，但高鐵公司沒有告訴大家的是，當天上午高鐵烏日基地進行電力開關維修，但該項維修其實應於夜間斷電時進行，但高鐵相關維修部門並未依規定在晚間處理，竟於上午列車行駛時維修。



王鴻薇指出，維修完成後開關測試造成大量電力導入高鐵烏日基地，剛好當時有6名工班正在進行另一項電車線維護作業，所幸工班有進行接地防護，否則將遭遇2萬5千伏特電擊，甚至當天的高鐵0621次南下列車也卡在彰化一座隧道，也是因為開關測試電力導入後造成跳電。



王鴻薇強調，如此嚴重又離譜的工程意外，高鐵公司竟然對相關工班漠不關心，也無積極要求相關單位盡速檢討改善。這麼重大的意外，事前預防和事後檢討都沒有做，高鐵螺絲到底有多鬆，內部還有多少離譜、荒唐的狀況沒有被發現。



游顥指出，高鐵公司難道以為不用到“立法院”接受預算審查，內部管理就可以為所欲為嗎？不要忘了，高鐵公司最大股東還是“交通部”，所以高鐵攸關交通安全和公共工程安全的行為，都應該被全民重視。