柯建銘愛講古　傅崐萁酸“立院”不是老人院

國民黨團總召傅崐萁接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月2日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立法院長”韓國瑜2日下午原定召開朝野協商，討論兩項國民黨“立法院”黨團的提案。然而，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘以協商時間不足為由，決定缺席此次會議。對此，國民黨團總召傅崐萁2日上午在“立法院”受訪時表達了他的不滿，他痛批柯建銘和民進黨團幹事長吳思瑤常常透過反覆的無意義講古和人身攻擊拖累會議效率。他強調“立法院”應該是有效率的地方，並酸柯建銘“立法院”不是老人院，也表達了對民進黨團將要缺席的遺憾和不滿。



“立法院長”韓國瑜2日下午原定召開朝野協商，討論“環島高速鐵路建設特別條例草案”與“花東快速公路建設特別條例草案”兩項國民黨團的提案。這兩件案子在提出時就引起關注，其中一個原因是這兩件都是屬於國民黨團總召傅崐萁選區花蓮的重大交通建設，另外一點就是“立法院”正副院長韓國瑜和江啟臣也列為法案提案人，因此被民進黨團質疑是違反了議事中立的原則。



傅崐萁首先批評，昨日民進黨在司法法制委員會中浪費時間，指責柯建銘每每在發言時講古，重復談論過去三十年的經驗，並酸說“立法院”並不是老人院。他認為“立法院”應該是一個高效率的工作場所，而不是每天上演著重復的肥皂劇來浪費納稅人的錢。他強調，不論是委員會還是朝野協商，都應該有明確且清楚的資料準備，以便一次性清晰地傳達信息，而不是反覆無效地消耗時間。



傅崐萁表達了對於民進黨團在朝野協商中使用重復性言論耗損時間的做法感到遺憾，並對民進黨團將缺席協商表示失望。他認為，民進黨對於重要的民生問題應該給予足夠的重視，而不是以時間不足為由逃避。



最後，傅崐萁呼籲“立法委員”應該專注於對人民有利的事務，積極修法，而不是持續進行人身攻擊，累積政治對立。