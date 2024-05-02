蔡正元揭祕　賴清德祖先清代從漳州遷雲林

蔡正元。（中評社 資料照) 中評社台北5月2日電／賴清德萬里老家違建飽受批評，近日“國土署”研擬就地合法，引發外眾關注。《台灣島史記》作者、前“立委”蔡正元指出，開漳聖王陳元光本是來自唐朝河南光州固始縣，受皇命平定福建苗族、畲族之亂，後採征、教並用政策，設立漳州，也把部屬賴姓、林姓、陳姓等人帶到平和縣心田村坂仔鎮一帶。賴清德祖先是清朝同治年間從漳州移民到雲林古坑，再因父輩北上採礦才移民到萬里，根本不是萬里土生土長的。



根據《中時新聞網》報導，蔡正元1日在《盧秀芳辣晚報》節目提到，賴清德的父親賴朝金那一代人，並不是在萬里、金山土生土長的！早期台灣很多中南部的人來北部當礦工，因此而舉家或舉村移民過來的。從哪裡呢？從雲林縣古坑鄉移過來。古坑鄉那邊姓賴的很多。其中有一個很有名的，叫鄉林集團賴正鎰董事長，他當過全台總商會理事長。古坑鄉那邊姓賴的有兩個堂號，一個叫平和堂，一個叫心田堂。



蔡正元指出，再確認過，他們是在清朝同治年間，漳州舉家遷到雲林來的；“我是泉州人，我們泉州人比較早來”所以大部分都是在鹿港、北港、布袋港、台南安平港，佔了所有的港口，都是平原地帶，所以開發的時候比較容易有所得。蔡正元說，漳州人比較晚來，所以只好往平原比較靠山的地方。



“所以到賴清德大概四、五代而已。”蔡正元表示，自己有去查漳州人來開墾的時候，賴家在漳州是在哪裡？幾乎都集中在平和縣，所以叫平和堂。那為什麼叫心田堂？因為是心田村。然後平和縣有一個叫坂仔鎮，坂仔鎮衹有兩種姓，一個姓林，一個姓賴。“就像我們北港，最大的就姓蔡，要不然就姓許、姓蘇，其他的很少！是一樣的，因為早期台灣的移民，經常都是整個村落的”。