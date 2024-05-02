黃健豪：美盼台海降溫　民進黨還不領情？

藍委黃健豪受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月2日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁率領16位黨籍“立委”日前訪大陸交流，取得陸方善意回應，陸續宣布多項惠台措施，但綠營不買單，發動猛烈攻擊。國民黨台中“立委”黃建豪今天向中評社表示，包括美國在內，世界各國都希望台海能降溫，應避免往衝突的方向走，而不是去升高對立跟衝突，難道民進黨還要不領情？



黃健豪強調，民進黨政府之前宣布6月起禁止台人組團赴陸，理由是陸方沒釋出善意，但透過這次藍委赴陸，陸方在觀光上也有釋出善意，那就應該解除該組團禁令，而不是還嫌大陸善意不夠，在野黨已盡力做到能做的事，綠還不領情，兩岸就真的無解了。



黃健豪今天出席國民黨中央黨部有關台中火力發電的記者會，會後接受中評社訪問談到綠委猛攻藍委赴陸交流的狀況。



黃健豪說，民進黨已經要進入第九年的執政，但對於兩岸關係仍有很錯誤的認知，一直把政治鬥爭擺在第一位，但兩岸之間本就有密集的經貿往來跟文化上的交流，甚至是有很多通婚的問題等等，過去選舉期間，綠營不理會這些背景，讓兩岸衝突跟紛爭升高。



黃健豪提到，但包含美國在內，世界各國都希望台海能降溫，因此民進黨不要不領情，也不要忽視各界的努力，大家都希望兩岸避免往衝突的方向走，而不是去升高對立跟衝突。



這次藍委團赴陸，陸方也確實釋出一些善意，經濟或觀光都有，黃健豪說，陸方至少釋出了第一步，回過頭來看，民進黨政府之前說視陸方善意才決定6月的大陸禁團令是否解除，這次就是很好的機會。如果還要嫌棄，他不知道還要多少的善意才算夠，又或者民進黨背後目的是真想完全斷絕兩岸往來跟溝通嗎？