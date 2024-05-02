民眾哭訴打疫苗猝死零救濟　藍白轟蔡政府

藍委廖偉翔（中）安慰哭紅眼的盧先生（右），民眾黨委員陳昭姿（左二）也難過泛淚。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月2日電（記者 張穎齊）一名劉小姐因施打第3劑莫德納疫苗疑引發高血壓猝死，但台“衛福部”疾管署卻草率結案，認為死因與打疫苗無關而不予賠償，遭台北高等法院行政判決打臉認為疾管署有疏失。中國國民黨“立委”廖偉翔、台灣民眾黨“立委”陳昭姿2日偕死者家屬開記者會，痛批“衛福部”草菅人命，政府視人民如兒戲，要求重審。



廖偉翔、陳昭姿在“立院”舉行“衛福部”審查黑箱，二次傷害新冠疫苗受害者，為受害者討公道”記者會，與會還有律師翁伊吟、劉姓死者丈夫盧先生及其女兒。盧先生及女兒當場淚灑記者會，陳昭姿見狀也落淚，廖偉翔安撫家屬。



廖偉翔痛批，台北高等行政判決指出疾管署疫苗傷害賠償（VICP)程序缺乏透明度、審議過程荒腔走板，揭露疾管署不僅會議錄音不公開，訴訟程序還沒走完、錄音就先刪除，有滅證嫌疑，疫苗審議小組完全是沒紀錄、沒錄音、沒規定的黑箱作業，短短2小時就處理90案，平均下來，僅花80秒就決定一個人的死因個案，並作出不予補償的決策，根本視人命如同兒戲，要求重審，給予補償、還公道。



陳昭姿也說，就她的醫藥專業看，有文獻可參考，打疫苗引發高血壓有相關文章，這是存在的，與疾管署草率判定死因與疫苗無關，極不恰當。翁伊吟補充，鑑定委員根本毫無公信、完全亂抄，如今已被行政法院重重打臉。



盧先生泣訴，太太衹有53歲，前2劑打BNT疫苗、第3劑打莫德納的隔天就逝世，希望能夠為他們繼續發聲下去。廖偉翔則遞出衛生紙巾給盧先生與其女兒拭淚。