傅崐萁痛批“台獨”只能在台灣內部欺瞞人民

藍委傅崐萁受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月2日電（記者 俞敦平）針對近日因為赴陸參訪時會見大陸政協主席王滬寧及昨日於內政委員會上修改綠委提案中的文字”中國”改”大陸”，”“我國”改”台灣”，兩事遭到民進黨團批評。國民黨“立院”黨團總召傅崐萁今天受訪時，痛批民進黨的“台獨黨綱”，並呼籲民進黨停止小動作，因為兩岸和平是全台人民的期待。



在4月30日的朝野協商中，民進黨團幹事長吳思瑤對訪問中國並會見政協主席王滬寧一事提出質疑，指責傅崐萁在王滬寧面前不敢發言，卻在台灣“國會”表現強硬。隔日，在內政委員會中，民進黨“立委”蘇巧慧提出議案，質疑中國對台灣的威嚇與善意的比例，並呼籲陸委會與相關部門共同研究是否應開放民眾組團訪問中國。傅崐萁領導的國民黨委員提出修改，將“我國”與中國”改為“台灣與大陸”等用語，引起民進黨的批評。



對此，傅崐萁2日於“立法院”受訪時進行了回應。傅崐萁強調，他此次訪問中國大陸是為了和平交流，並在與王滬寧的會面中清楚表達了台灣的立場，包括一中各表的概念和九二共識。傅崐萁批評民進黨的“台獨黨綱”，認為即使在國際上缺乏認同，民進黨仍對台灣青年進行長期的欺瞞。他嗆聲民進黨有種就應該立法實施其黨綱，而不是只敢對內欺騙台灣人民。他也呼籲民進黨停止小動作，因為兩岸和平是台灣人民的期待。



傅崐萁還提到賴清德的立場，他希望民進黨和共產黨能夠坐下來談判，並呼籲民進黨內部達成共識。最後，針對內政委員會的改字爭議，傅崐萁強調“立法委員”在立法時必須遵守相關規定，並使用精確的法律用語。