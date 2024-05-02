美國總統換人對台有影響？吳釗燮：不會

吳釗燮接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月2日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”馬文君今日質詢時關心若美國總統換人，對於台灣的影響？台“外交部長”吳釗燮表示，我們不是跟特朗普先生打交道，也不是直接跟拜登先生打交道。我們是跟美國兩黨重要人事打交道，維持良好關係。在基礎之上都能維持非常好關係，“美國協助台灣的態度不會改變”。“美國與台灣關係，不會換了政府、換政黨執政受到影響”。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部長”吳釗燮報告“外交部”如何構建友善工作環境暨人員心理輔導具體做法”，並備質詢。



時代雜誌（TIME）4月30日刊出美國前總統特朗普的專訪內容，討論特朗普在重返白宮後的施政願景，特朗普重申不付錢的盟友要靠自己，他揚言坐視俄羅斯侵略北約盟國，從韓國撤回駐紮的美軍，拒絕透露是否捍衛台灣。



馬文君關心，特朗普如果當選美國總統對台灣影響，特朗普目前思考邏輯與作法甚至認為我們沒有做到位，且烏克蘭沒有付出相當代價，還鼓勵俄羅斯繼續打，特朗普作法講得非常清楚，那對台灣呢？



吳釗燮表示，我們加強自我防衛決心，自我防衛能力加強毋庸置疑，在“國防”投資、訓練等，我們跟美國等好友關係加強都是被看到。“美國與台灣關係，不會換了政府、換政黨執政受到影響”，可以看到美國國會我們受到兩黨歡迎，未來不管誰執政跟台灣關係我們都很有信心。

