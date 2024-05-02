台中破285萬人　盧秀燕大手筆贈萬元金牌

盧秀燕頒贈金牌恭喜第285萬入籍市民。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月2日電（記者 方敬為）慶賀台中市人口數突破285萬，市府今天舉辦“市民超越285萬人 宜居台中好幸福”達標記者會，國民黨市長盧秀燕親自恭賀第285萬入籍市民，頒贈價值新台幣萬元的紀念金牌，並分別感謝台中市議會、“立法院”地方民代、台中市全體公務員、市民朋友，有大家共同努力才能創造幸福台中，宣示未來將持續建設大台中，讓市民朋友安居樂業好生活。



“市民超越285萬人 宜居台中好幸福”宣傳活動2日在台中市政大樓大廳舉行，盧秀燕親自主持並邀請國民黨“立法院副院長”江啟臣、台中市議會議長張清照及市府團隊一級主管共襄盛舉，與市民分享喜悅，盧秀燕帶領來賓手持木槌敲開金蛋，宣示繼續推動台中建設，促進人口正成長。



盧秀燕表示，根據“內政部”今年4月底最新人口統計，台中市總人口數來到285萬人，台中市人口持續正成長，顯示民眾對台中市的肯定及未來發展具高度信心，台中市也多次受媒體評比及網路票選為台灣最宜居的城市、年輕人最想移居的城市之一，這是所有市民共同努力打拚的豐碩成果，讓全台灣的民眾看見台中，願意移居台中。



盧秀燕提到，除台中市人口持續正成長，台中市111年(2022年)及112年(2023年)自然增加率連續兩年位居六都第二，今年1月至3月粗結婚率及2月社會增加率皆為六都第一，顯示台中除吸引外縣市民眾遷入落地生根外，市府積極建構全齡友善的宜居環境，也讓市民朋友願意在台中這座城市，開啟人生的幸福篇章、育養下一代，帶動台中市人口持續攀升，這是對市府的肯定，並代表市府所肩負的責任更大，市府會持續努力，做該做的事。



盧秀燕並請到第285萬入籍的市民以及前後2名入籍者、5名新生兒頒贈紀念好禮，其中第285萬入籍的陳姓男子來自彰化，獲贈價值新台幣萬元紀念金牌、iphone15、機票等豐富獎品，直呼非常幸運，他是因為工作原因搬到台中，肯定台中市生活機能好，也會推薦大家到台中定居。