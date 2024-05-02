陳玉珍：反滲透法造成寒蟬效應　應該要修

藍委陳玉珍受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月2日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立委”陳玉珍今日表示，很多民眾告訴她，現在到中國大陸交流很容易遭人入罪，形成寒蟬效應，因此她會提出修改《反滲透法》。陳玉珍也強調，這絕對不是配合中國大陸，即便她這次沒隨藍委團訪中國大陸，她也會提出修法。



陳玉珍今日在“立法院”受訪。



綠營質疑國民黨“立委”組團訪問中國大陸，隨後就傳出要修《反滲透法》是配合中國大陸。



陳玉珍表示，兩岸本來就應該多多交流，多多往來，多多降低敵意，彼此善意多了，大陸遊客來得多，戰爭風險就會降低，如果一年幾百萬大陸人民來台灣觀光，大陸如果要對台灣做什麼事情，也會有所顧忌。



陳玉珍指出，這次藍委組團去大陸絕對不是配合中國大陸，而是我們看到台灣的觀光業者以及金門地區的景氣都非常差，陸客不來包括觀光業在內，各行各業景氣都很差，我們希望可以救觀光產業，讓觀光從業人口有比較好的工作機會與收入，還有幫農漁產品找出路，這是我們去大陸的原因，這沒有什麼好配合中國大陸的。



陳玉珍表示，至於我們回來之後，是不是要去修改《反滲透法》或是其他“國安五法”，就她個人立場來說，她不用去到中國大陸就已經想修法了，因為很多民眾告訴她，現在去到大陸交流，都很容易被人家入罪造成寒蟬效應。



陳玉珍指出，其實她很仔細看過《反滲透法》，關於賄選的部分，本來在《選罷法》就有相關規定，賄選本來就不被允許，不論賄選的金錢來源是什麼，本來就應該處罰，不用疊床架屋再用《反滲透法》處理。