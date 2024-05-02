傅崑萁勉勵徐巧芯　誰被罵代表民進黨怕誰

國民黨團總召傅崐萁握著藍委徐巧芯的手勉勵她。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月2日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁2日上午於“立法院”受訪完畢後，特別勉勵了接下來要受訪的國民黨“立委”徐巧芯。徐巧芯近日因大姑涉嫌洗錢案件而成為焦點，引發了民進黨對徐巧芯展開了一系列的攻擊。傅崐萁握著徐巧芯的手勉勵徐巧芯，要她記住綠營一直在罵誰，就是民進黨最怕誰，並要她加油。徐巧芯也很開心的謝謝傅崐萁的勉勵，並針對記者一連串關於這次大姑涉入洗錢的風波進行了回應。



近日，國民黨“立委”徐巧芯因大姑涉嫌洗錢案件而成為焦點。據報導，徐巧芯的大姑與其丈夫被指控涉入一起高達2700萬元（新台幣）的洗錢及詐騙案，其中一名共同涉案者林于倫，被發現是民進黨的黨員。此事件迅速引發了政治風波，民進黨對徐巧芯展開了一系列的攻擊。昨日林于倫的妻子也公開出面指控徐巧芯說謊，但徐巧芯今日受訪時表示，她並不認識林于倫並認為林于倫的妻子可能並不瞭解全局。



由於近日成了綠營集中火力猛攻的對象，傅崐萁也在今天徐巧芯再度受訪回應相關攻擊前，握著她的手對她勉勵。傅崐萁表示，他過去從沒看過台灣的政治新聞，電視台打開全部都在罵一個人。他接著指出，這些報導題目都一樣，一看就是由都同一個中央廚房出來的，而且可以罵整晚。他笑著對徐巧芯說，妳現在當紅炸子雞，但要永遠記得綠營一直在罵誰，就代表民進黨最怕誰，並替徐巧芯加油。



徐巧芯在傅崐萁勉勵之後，也笑說可能我太受歡迎了，並對現場前來關心她被指控的弊案的媒體們表示，謝謝大家這麼愛我，她的心情也很好，展現出了不受綠營攻勢影響的從容。