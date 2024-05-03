徐巧芯語中評：綠繼續操作抗中保台 更危險

國民黨“立委”徐巧芯接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月3日電（記者 張穎齊）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁等17位藍委訪陸回台，大陸宣布13項惠台措施，但民進黨卻持續操作抹紅。國民黨“立委”徐巧芯接受中評社專訪分析，兩岸未來衹有黨對黨進行和平交流，這些都與民進黨政府無關，民進黨會繼續操作“抗中保台”，因賴清德的新“內閣”人事仍是充滿老、綠、獨，兩岸關係只會更差，比蔡英文執政更危險，民進黨這樣下去，後果自負。



徐巧芯，出生於台北市，客家人，淡江大學國際事務與戰略研究所碩士班就讀中、政治大學政治系學士，台北市第七選區（信義、南松山）“立委”，歷任2屆台北市第三選舉區（松山、信義）議員、馬英九辦公室發言人、國民黨青年團總團長、國民黨主席參選人郝龍斌發言人、草協聯盟與日知學塾與國家安全青年智庫發起人等。



傅崐萁訪陸回台，成果豐碩，但綠委持續抹紅、擔憂被統戰，陸委會更說這是不對等、非常態。徐巧芯認為，民進黨如果真的那麼厲害的話，那就去做出一番大事業給大家看看啊？不要自己做不到，然後吃不到葡萄、嫌葡萄酸，這種心理實在要不得。



徐巧芯說，國民黨為了台灣老百姓的生計發展，多點努力去做好兩岸關係交流，國民黨做到了，民進黨還在酸不對等、非常態，嫌棄做得不夠多，真的是相當懶散又不負責。

