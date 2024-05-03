廖偉翔：速解禁團令　賴清德別拉不下面子

國民黨立委廖偉翔接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月3日電（記者 張穎齊）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁等17位藍委訪陸回台，大陸宣布13項惠台措施，但民進黨卻持續操作抹紅。國民黨“立委”廖偉翔接受中評社訪問表示，民進黨應為民生著想，盡速解除6月起禁止台灣人赴陸旅遊的命令，賴清德既然已呼籲兩岸執政黨良性溝通，就別拉不下面子。



現年33歲的廖偉翔，出生於台中市，輔仁大學企業管理學系學士，台中市第四選舉區（西屯、南屯）“立委”、國民黨發言人，曾任台中市政府顧問、前台中市長胡志強辦公室主任、數據科技公司執行長等，母親黃馨慧為國民黨台中市議員，舅舅黃顯洲是國民黨前“立委”。



廖偉翔表示，現在執政的民進黨政府，無能解決兩岸的爭端，反倒現在是在野黨在為台灣人解決問題、為未來爭取福祉，民進黨卻還在扯後腿，抹紅一條龍，他認為大可不必，好好地就事論事、站在人民利益為出發點，做出“福國利民”、惠及基層的政策。



廖偉翔指出，民進黨不該連兩岸民生、商業的交流上也抹紅，不斷挑起兩岸紛爭，在習馬二會、傅崐萁等人訪陸後，對岸已釋放善意措施，台灣是可以去接受的，兩岸之間應靠這些一點一點地來堆疊善意。



廖偉翔向中評社表示，尤其觀光方面，至少要照顧到基層，請民進黨、未來的“賴政府”釋出善意，先解除禁團令，讓陸客來台，他的選區就有國際觀光大夜市、逢甲夜市，攤商們都向他反映很需要觀光財注入、促進庶民經濟，惠及小老百姓。

