昨趕陳耀祥下台　羅智強批陳新聞自由的屠夫

藍委羅智強受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月2日電（記者 俞敦平）“立法院”開議以來，通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥不斷與藍白“立委”槓上，除NCC業務報告被批覆製過往資料，昨日藍白“立委”再次對陳耀祥態度感到強烈不滿，並將陳耀祥移送“監察院”。國民黨“立委”羅智強2日受訪時表示，要求NCC委員宣誓不再連任，是為解決法律漏洞。此外，針對他昨日趕陳耀祥下台的一事，他也認為對陳耀祥這種毀憲亂政、新聞自由的屠夫只是剛好而已。



1日在司法法制委員會上，藍白陣營與綠營針對NCC委員任期和鏡電視爭議案件的資料調閱發生激烈的衝突。最後藍白“立委”們共同提出一項臨時提案，指控NCC主委陳耀祥的行為毀憲亂政，應受到最嚴厲的譴責。並通過表決要求將陳耀祥移送“監察院”。藍白委也同時通過了一項附帶決議，要求今年7月任期屆滿的NCC委員公開宣示，除不再續任之外，也不再接受延任，主動辭職以示負責。



對此，羅智強指出，NCC委員不連任的提案是為解決法制上的漏洞，這個漏洞允許任期屆滿的NCC委員在沒有新的委員提名的情況下自動續任，他認為這是荒謬的。他強調，任期屆滿的委員應該離開職位，並提到陳耀祥都已經表明不會利用這個漏洞來留任，並要求其他NCC委員也做出同樣的承諾。對於陳耀祥的譴責案，他指出，這是因為陳耀祥拒絕提供資料並配合“立法院”的調閱，這被視為對“立法院”的藐視和違反官員受監督的憲政職責。



此外，羅智強回應關於他在質詢陳耀祥時，在陳耀祥上台後只問了一個你知道我要問你什麼問題後，短短幾秒就請陳耀祥下台一事，遭到部分網民批評是浪費質詢時間。他解釋說，質詢一個拒絕提供資料的NCC委員是沒有意義的，並指出陳耀祥的行為是對新聞自由的侵害。他提到，即使是陳水扁和“行政院長”陳建仁都反對關閉新聞台，但陳耀祥還是關了中天電視台。