移除司委會座位麥克風　羅智強歸因綠營三寶

藍委羅智強。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月2日電（記者 俞敦平）2日上午，國民黨“立委”羅智強於“立院”受訪時針對國民黨提案移除司法法制委員會中，各委員座位上的麥克風的理由進行了說明。他點名三位綠營委員是民進黨“立院”三寶分別是心海羅盤柯建銘、魔音穿腦吳思瑤和神遁局長鍾佳濱，並指出前兩者常常透過座位上的麥克風發言來打斷議事正常進行。國民黨團總召傅崐萁也認為這樣才能提升司委會議事的效率。



羅智強表示，他過去三個月在“立法院”的經歷，讓他深刻感受到司法法治委員會中存在的問題。他指出，委員會中有三位特別的成員是民進黨在司法法制委員會的三寶，分別是心海羅盤柯建銘、魔音穿腦吳思瑤和神遁局長鍾佳濱。他更點名其中前兩位經常透過桌上的麥克風發言來干擾議事進行。羅智強認為，這種行為破壞了議事的正常秩序，並提議應該將司法法治委員會的做法與其他委員會統一，即只在質詢台上設置麥克風。



傅崐萁也在“立院”受訪時表達了類似的觀點，他強調過去的做法是錯誤的，並且現在應該改變，讓發言都在發言台上進行。他提到，座位上的麥克風應該被移除，以避免不必要的重復發言和浪費時間。傅崐萁強調，“立法院”應該追求效率，並且有效地利用“國家”的資源來為國民服務。