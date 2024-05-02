綠放利多！村里長明年起也有年終獎金

林子倫。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月2日電（記者 鄭羿菲）內定民進黨秘書長，並佈局2026“直轄市長”選舉的“內政部長”林右昌，日前提案加發村里長年終1.5個月，約新台幣7.5萬元。“行政院長”陳建仁2日拍板通過，將函請“立法院”審議，若通過後，最快2025年春節就可落實，屆時全台縣市政府每年將增加約5.8億元經費，供用村里長春節慰勞金。



賴清德即將於520就職，民進黨內中生代包括準“外交部長”林佳龍、準海基會董事長鄭文燦等職務已定，“正國會”的林右昌傳將接任民進黨秘書長。林右昌日前宣布將為村里長加發春節慰問金，也解讀是拉攏地方村里長樁腳的政策。



陳建仁2日拍板通過“內政部”所提修正“地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例”，調增每個月“直轄市”議員助理費補助總額由24萬元增至30萬元、縣市議員助理費補助總額由8萬元增至14萬元，並再額外補助總額20%補助議員支應助理加班費等費用；調增民代為民服務費，“直轄市”議員從2萬元調高至4萬元、縣市議員從9000元調高至2萬元、鄉鎮市民代表從3千調高至5千；村里長春節慰勞金7.5萬元。總計每年將增16.74億元經費，除少數縣市需中央補助外，大多縣市為地方政府自行籌措財源。

