邱鎮軍：擱置統獨意識形態　農產銷陸最實在

訪陸返台的國民黨立委邱鎮軍接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月3日電（記者 張穎齊）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁等17位藍委赴大陸訪問回台，大陸宣布13項惠台措施，包含重啟福建居民到馬祖觀光、恢復開放台灣文旦柚進口等。隨團訪陸的國民黨籍“立委”邱鎮軍接受中評社訪問表示，兩岸交流不該再分政黨色彩，還有統獨意識形態，應擱置、回歸到實質層面，對於台灣農民的農特產銷陸，才是最有利的幫助，還有觀光旅遊等，更能達到台海安定。



邱鎮軍，出生於苗栗縣，暨南國際大學高階經營管理碩士，苗栗縣第二選舉區（山線）“立委”，歷任2屆苗栗市長、苗栗縣議員、國民黨苗栗市黨部主委、苗栗青工會副會長、苗栗市英才觀光夜市發展協會理事長等。



邱鎮軍表示，此次與傅崐萁等“立法院”黨團同仁訪陸，成果豐碩，大陸開放了福建到台灣的觀光旅遊，以及開放台灣部分農漁產品銷往大陸、大陸開放30個主要城市的海空直航、20個主要城市居民網路辦理入台證等。媒體報導都說是福建到馬祖旅遊而已，其實是福建居民都可全面來台旅遊，這才是重點。



邱鎮軍說，大陸對台灣釋出善意，並有具體措施正在執行，這對台灣整個觀光旅遊業很有實質幫助，另外農產品方面更沒有設限，只要是符合規定的農特產品，都可銷陸，而台灣許多地區都以農業為主，包括他的選區苗栗，所以這些政策對農民來說，是很具體有幫助的。



邱鎮軍指出，這次訪陸行，兩岸透過這樣良好的觀光旅遊、經貿合作互動，同時也可有效緩解兩岸關係緊張，對台海安一定是有幫助，因此他才會覺得訪陸行是很需要的。



對於民進黨的反彈，邱鎮軍呼籲，民進黨政府及未來執政的“賴政府”，應多加以兩岸和平穩定去思考，別太多政治因素或意識形態，這只會影響兩岸關係發展。



邱鎮軍說，兩岸交流、對民生有實際幫助，這事情本就不應分顏色黨派，所以他也希望民進黨一起與對岸交流，大家都是為全台灣人的利益，跟怎麼做就怎麼做，現在兩岸有急著統一嗎？民進黨有急著要獨立嗎？好像都不是這麼回事，所以民進黨別再騙大家了，就現況最有利的方式去做，才是有效。



邱鎮軍也向中評社說，苗栗雖然沒有太大的觀光旅遊景點，但苗栗農特產很好，若盡速解除6月起禁止台灣人組團訪陸旅遊，陸客能盡速恢復開放來台，對觀光及農民都有最好的幫助，協助地方經濟，並讓農民生活變更好。