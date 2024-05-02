台中人口創新高　江啟臣、盧秀燕相互拉抬

台中市人口創新高，立法院副院長江啟臣（左）、台中市長盧秀燕相互讚賞、感謝。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月2日電（記者 方敬為）台中市府今天舉辦全市人口突破285萬宣傳記者會，國民黨市長盧秀燕親自主持，並邀請同黨“立法院副院長”江啟臣出席，特別感謝江為台中市付出；江啟臣則稱讚台中在盧秀燕執政下蒸蒸日上，相信未來更能帶領台中“榮耀國際”。江啟臣為2026接棒盧秀燕參選台中市長的可能人選；盧則被點名有望代表藍營參選2028大選，兩人相互拉抬意味濃。



慶賀台中市人口數突破285萬，市府2日舉辦“市民超越285萬人 宜居台中好幸福”達標記者會，盧秀燕親自主持並邀請江啟臣、台中市議會議長張清照及市府團隊一級主管共襄盛舉，與市民分享喜悅，盧秀燕帶領來賓手持木槌敲開金蛋，宣示繼續推動台中建設，促進人口正成長。



盧秀燕特別感謝江啟臣長年為台中市付出，本屆當選“立法院副院長”，成為台中市爭取資源的重要橋梁，台中市政府預算有限，很多的政策必須和官方溝通，許多預算爭取都關係到台中市的建設發展，台中今天能夠破285萬人，也要感謝“立委”民代的協助，“立法院”功不可沒，尤其台中在地的“立法委員”。



盧秀燕並邀請江啟臣起立，代表台中的“立法委員”接受大家的掌聲與感謝，同時鼓勵江啟臣再生一子，為台中市人口正成長盡一份力！



江啟臣致詞表示，台中市人口正成長，市府團隊以及全市5萬多名公務人員功不可沒，尤其盧秀燕帶領的台中市政府相當優秀，受到市民朋友青睞，加上廣大市民朋友們共同努力，讓台中發展蒸蒸日上，台中市已成為樂活之都，不止宜居也促進外地人移居。



江啟臣稱讚盧秀燕領導方向正確，讓台中市成為宜居幸福城，相信這座城市一定會繼續的發光發熱，“台中好，台灣會更好”，未來在盧秀燕更進一步帶領之下“榮耀國際指日可待”。