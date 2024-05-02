花蓮震掉80億觀光產值　官方救市補助旅遊

0403震災重建經費額度與來源。（照片：“行政院”提供） 中評社台北5月2日電／“行政院”院會今天通過“0403震災復原重建方案”，其中台“交通部”規劃新台幣53億經費進行交通設施的重建、振興觀光，除了將投入近新台幣40億元整建鐵公路系統之外，並將花13億元振興觀光，全力協助花蓮災後重建復原。自由行花東住宿每房將補助500至1000元，2天1夜以上、20人以上旅遊團，每團補助1.5萬至2萬元。



“行政院會”今天通過“0403震災復原重建方案”報告，包含公共設施搶修及重建、民房災損安置及重建，還有相關產業振興、文化幣加碼等等方案，總經費約需新台幣285.5億元。“交通部”方面，除了緊急搶修交通設施外，並將花費53億元進行災後復原重建，工作內容包含交通及觀光設施搶修重建、民房災損安置，及觀光產業振興等，全力協助花蓮地區災後重建復原。



花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，當地民宿業住房率剩下約1成，情況比新冠肺炎疫情期間嚴重；靜宜大學觀光系副教授黃正聰則推估，至今年年底，花蓮觀光產值損失約80億元。



花蓮縣觀光協會理事長陳義豐喊話，希望相關資源與經費能集中火力在花蓮，這是業者“救命錢”，盼讓東部觀光產業能盡快復甦。



觀光振興措施部分，“交通部”觀光署推出旅宿業融資信用保證、自由行住宿優惠、團體旅遊補助、Taiwan PASS-台鐵通用版、台灣好行及觀巴擴大營運協助、鼓勵境外包機旅客赴花蓮旅遊、拍攝花蓮美麗安心旅遊宣傳影片及推廣、適時加開觀光列車等，投入經費逾13億元。



“交通部”補充，有關旅宿業融資信用保證，將協助旅宿業取得資本性融資或周轉金之貸款。旅宿業可自受災日起1年內向承貸金融機構申請資本性融資及周轉金貸款；其中資本性融資部分，旅館每家最高3000萬元，民宿最高400萬元；周轉金部分，旅館每家最高1000萬元，民宿最高300萬元。

