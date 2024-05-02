不甩電價調漲決議　陳建仁談責任政治

“行政院”院會後記者會，由發言人林子倫（左二）主持。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月2日電（記者 鄭羿菲）藍白日前於“立法院”合作表決通過電價凍漲決議，但“行政院”發聲明表達“電價調漲不會喊卡”，中國國民黨遂喊出“凍結經濟部預算”對壘。“行政院長”陳建仁2日再度表達，表決通過在野黨電價凍漲提案，深表遺憾，並要在野黨“立委”，謹守權力分立與責任政治等民主憲政原則。



“行政院”2日中午召開院會後記者會，由“行政院”發言人林子倫主持，“內政部次長”吳容輝、“財政部次長”阮清華、“行政院主計總處”副主計長蔡鴻坤出席。



陳建仁2日於“行政院會”拍板追加預算案，林子倫於院會後記者會轉述裁示，為有效緩減國際燃料成本提高，“行政院”預計補助台電新台幣1000億元，協助台電永續經營，持續穩定供電。該追加預算案將送“立法院”審議，陳建仁也請“經濟部”與台電積極與“立法院”朝野各黨團溝通，爭取各界支持。



陳建仁也提及，“立法院”4月30日表決通過在野黨電價凍漲提案，深表遺憾。“行政院”及“立法院”同屬“憲法”規範下的憲政機關，應謹守權力分立與責任政治等民主憲政原則。本次電價調整，是依據《電業法》，及電價審議及核定法定機制，由工商團體、消費者團體、學者專家與政府代表，組成電價審議會，經開會討論後提出此決議。政府依法須遵守電價審議結果，並予以執行。



媒體追問，在野黨揚言要凍結“經濟部”預算，恐將波及520後新“內閣”運作，“行政院”是否有與下任“內閣”溝通，並達成共識？



林子倫再次重申，電價調漲是《電業法》相關規定執行，產官學界這段時間也有許多的討論，希望“立法院”能持續廣納各方意見，謹守權力分立跟責任政治的民主原則。相信維繫台電能永續的經營，確保台灣能源供應與民生物價穩定應是朝野共識，也是社會對於政府的期待。不論現在的政府，或未來的新“內閣”，我們都會共同努力來達成這個目標。



媒體也問及，國民黨“立委”黃健豪、王育敏、林沛祥等人有意提案修勞基法，廢止現行的一例一休，全面推動周休二日，“行政院”有何看法？林子倫說，有注意到“立法院”有相關委員提出修法草案建議，不論在“國會”或社會上都有討論，希望“立委”能積極聆聽各界意見。