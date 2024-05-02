鍾東錦謝蔡幫苗栗解決財政危機　盼再幫一次

苗栗縣長鍾東錦笑說蔡英文即將功德圓滿。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗5月2日電（記者 盧誠輝）力晶積成電子製造股份有限公司（簡稱：力積電）投資總額超過新台幣3千億元的12吋晶圓廠今日在苗栗銅鑼舉辦落成啟用典禮，苗栗縣長鍾東錦致詞時感謝蔡英文8年任內力挺苗栗，並笑說蔡即將在520功德圓滿，希望蔡能再幫苗栗最後一次忙，引起現場哄堂大笑，掌聲如雷。



力積電今日在苗栗銅鑼科學園區舉辦12吋晶圓廠剪綵啟用儀式，包含蔡英文、美國在台協會處長孫曉雅、“國科會主委”吳政忠、“國發會主委”龔明鑫、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、民進黨“立院”黨團總召柯建銘、新竹科學園區管理局局長王永壯，和印度、日本、法國等駐台代表，還有日本宮城縣知事以及半導體上下游廠商高階主管皆到場觀禮，現場超過700名嘉賓擠爆會場。



鍾東錦致詞時感謝蔡英文這8年對苗栗的各項建設都非常的支持，尤其是過去在苗栗財政快要不能呼吸的時候，多虧是蔡及時出手拉了苗栗一把，讓苗栗才能夠有喘息空間，雖然現在還沒完全改善，但也正在慢慢復原當中。鍾也感謝蔡連續6年都到苗栗白沙屯拱天宮幫媽祖繞境加持，也因為這樣才能讓白沙屯媽祖的進香活動成為台灣的熱門宗教盛事，所以苗栗鄉親都對蔡非常的感謝。



鍾東錦回憶，他還記得2021年3月25日力積電在苗栗銅鑼廠的動土典禮，當時他還是苗栗縣議會的議長，跟前苗栗縣長徐耀昌一人一份陳情書交給蔡英文，主因是為了苗栗縣警察局的改建計劃，前“行政院長”蘇貞昌很快就到苗栗來瞭解狀況，也核定了新台幣11億元的經費，但後來因為警察局決定不在原地重建，而是要另覓地點改建，但改建經費卻變成要23億元。



鍾東錦指出，他上任到現在，就為了這個案子到處奔波，時間也拖得有點長了，所以直到現在苗栗縣警察局改建工程都還沒有動工，而就他所知，目前該案“內政部”已經核准通過，但目前還卡在“行政院”，他希望蔡英文在520即將功德圓滿之前，能讓這個案子趕快核定下來，他要拜託蔡英文能再幫苗栗最後一次忙。



鍾東錦笑說蔡英文即將功德圓滿，引起現場哄堂大笑，掌聲如雷，就連坐在身後的蔡英文也忍不住笑了出來，但隨後致詞的蔡並未針對此事回應。