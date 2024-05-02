陸將開放福建居民遊台灣　海基會：歡迎

海基會副秘書長蔡孟君。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月2日電（記者 鄭羿菲）中國大陸4月28日宣布開放福建居民可至馬祖旅遊。海基會副秘書長蔡孟君2日表示，海基會歡迎陸客來台旅遊，體驗台灣的多元風貌，支持兩岸之間進行健康有序的各項交流。



海基會副秘書長蔡孟君2日下午在海基會進行背景說明會。



針對大陸宣布開放福建居民可至馬祖旅遊，蔡孟君回應，陸委會在4月28日的新聞稿中，已有完整說明，台方在去年8月24日已公布相關規劃，對於恢復陸客來台旅遊已完成相關準備，只要陸方開放就可以立即實施。對於對岸相關的提議與主張，台方政府也已表示會做釐清與研議。



蔡孟君表示，海基會歡迎陸客來台旅遊，體驗台灣的多元風貌，作為政府唯一授權委託處理兩岸事務的機構，我們配合政府政策，支持兩岸之間進行健康有序的各項交流。對於民眾在往返兩岸及旅遊過程中，可能會發生一些需要協處的事宜，海基會都會積極提供服務，協助民眾解決問題。



媒體也問及，陸委會今天修正禁止台灣民眾擔任大陸黨政軍職務公告附件，增列海峽兩岸關係協會、孔子學院、中華全國台灣同胞聯誼會、中華全國青年聯合會等單位。蔡孟君說，對於陸委會公告的資訊，我們有持續關注，也會向往返兩岸的民眾說明、提醒，以免產生民眾不理解而觸法的狀況。



至於金門2名釣客迷航漂流到大陸，其中1名釣客因具軍人身份，目前仍未能返台，海基會是否掌握近況？蔡孟君指出，目前海基會沒有更進一步的消息。