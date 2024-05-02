陳其邁拚招商引資　引進兩家科技大廠

高雄市政府今天下午在四維行政中心3樓多媒體室舉辦“信驊科技、Skymizer 南進高雄合作意向簽署儀式”，會後合影一齊握拳呼“IC設計 南進高雄”口號。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月2日電（記者 蔣繼平）高雄市政府近年積極招商引資，推動半導體產業發展，打造南部“半導體S廊帶”，而民進黨籍高雄市長陳其邁連任的第二屆持續努力招商引資，今天下午在市府舉辦“信驊科技、Skymizer 南進高雄合作意向簽署儀式”，陳其邁不僅迫不及待要來向市民報告好消息，今天更是西裝筆挺、滿面春風，致詞不忘帶起“邁式幽默”，氣勢不可同日而語。



高雄市政府今天下午在四維行政中心3樓多媒體室舉辦“信驊科技、Skymizer 南進高雄合作意向簽署儀式”記者會，由高雄市長陳其邁擔任見證人，信驊科技董事長林鴻明、Skymizer創辦人兼執行長唐文力，分別與高雄市政府簽署“南進高雄合作意向書”，表明未來將在高雄投資設點的發展意向。



“今天慎重的跟市民介紹，來了全球兩家知名企業！”高雄市長陳其邁受訪時開頭語氣就特別強調地表示，伺服器的控制晶片、晶片IC設計的兩家公司都要進駐高雄，感謝市府團隊及工研院大家共同的努力，也特別感謝這兩家公司看好高雄、投資高雄，從整個半導體的上游到下游都能夠都到高雄投資。



陳其邁今天西裝筆挺出席這場儀式，尤其臉上全是笑容，兩者相加更顯得英姿煥發，而且致詞過程還不忘帶起“邁式幽默”，陳提到，3年多前台積電說要投資高雄，當時股價才3百多，一推人問題能不能買，他只能給出神秘的微笑，現在再問這兩家公司股票能不能買，他一樣只能給神秘的微笑，因為不能影響股市交易。現場逗得台下笑聲連連，簽約過程也拍手鼓掌聲不斷。



與高雄市政府簽署合作意向書的信驊科技是全球第一大伺服器管理晶片供應商，Skymizer則是全球少數的AI晶片研發公司，均為全球知名企業。信驊科技全球市佔率第一的伺服器遠端管理晶片（BMC）外，也多年耕耘360度影像處理技術。Skymizer則是台灣唯一以智慧型編譯器起家的軟體業者，自OPEN AI與生成式AI在2023年爆紅崛起。



兩家簽署合作意向書的代表人均大讚高雄，信驊科技董事長林鴻明表示，未來規劃以高雄作為技術驗證的據點，很榮幸有機會與高市府合作，期待相關技術得運用於城市治理，全景影像晶片相關技術運用在交通、觀光、災防、產業運營管理等多元領域。Skymizer創辦人暨總經理唐文力也表示，看好高雄在亞灣區推動國際型智慧科技解決方案與創新商業模式驗證，以及高雄半導體S廊帶向AI等高端應用所需的先進製程與技術發展布局，並提到公司內有許多北漂員工，看好高雄未來發展成為適合生活與工作的好選擇。