柯P涉貪列被告　黃揚明析衝擊黃珊珊市長路

黃揚明說，當柯文哲8年台北市治理經驗蒙上陰影，黃珊珊首當其衝。（照片：黃揚明臉書） 中評社台北5月2日電／台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲任內的北投士林科技園區（北士科）T17、18招商以及京華城開發容積獎勵爭議，被民眾告發，台北地檢署今天依涉犯貪污治條例分他字案偵辦，將柯列為被告。媒體人黃揚明2日在臉書發文表示，當柯文哲8年台北市治理經驗蒙上陰影，2026九合一選戰中首當其衝的，當然就是可能再戰台北市長的民眾黨“立委”黃珊珊。且若這些案件最終被司法認證成弊案，民眾黨真的不用選了。



對於柯文哲是否真的涉入貪瀆，黃揚明指出，後續仍待司法調查，若結果證明柯文哲是清白的，反讓他2028角逐大位之路冠上金鐘罩。不過黃揚明認為，上述兩大案對柯文哲可能造成傷害的是柯的人設，因柯曾形容台灣政商關係“非常高雅”，是“用刀叉在吃人肉”，若自己成為“政商關係”中的一環，恐有不少因對藍綠失望而對柯期待的小草會失望。



黃揚明也說，對民眾黨而言，當柯文哲8年台北市治理經驗蒙上陰影，2026九合一選舉選戰中首當其衝的人就是黃珊珊，若這些案件最終經司法認證成為弊案，民眾黨就真的不用選了。若民眾黨目標是2028執政，2026大選的最大挑戰就是如何搶下更多縣市長而非議員席次。



黃揚明分析，是民眾黨目前2個執政縣市新竹市、金門縣各有隱憂，新竹市因審理中的高虹安助理費案，市政成績難以凸顯，民眾黨也不敢大肆為高虹安宣揚。若高未來司法判決呈現不利結果，更會重傷。而帶槍投靠的金門縣長陳福海受制《選罷法》新制，將無法競選連任，金門版圖能否守住，應是極大難關。



在新竹、金門都不穩的狀態下，黃揚明說，民眾黨2026年唯一能拿來宣傳的還是衹有柯的8年台北市治理成績，若成績單與貪腐、圖利等負面形象扯上關係，民眾黨必將全面潰敗。