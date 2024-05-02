台電獲千億補助　虧損可望減至百億

“行政院”通過追加預算案，將再補助台電新台幣1000億元。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月2日電／截至2023年底，台灣電力公司虧損達新台幣3826億元。“行政院”今通過“主計總處”2024年度“中央政府”總預算追加預算案，追加歲出新台幣1000億元，補助台電虧損。



台電指出，經過4月電價調整11%，將增加630億元，再加上1000億元，且考慮今年燃料有回跌，預估今年虧損可以縮小到100億左右。



“行政院長”陳建仁指出，政府補助台電1千億，希望確保穩定供電、經濟發展、台電永續經營，和民生及“國安”等穩定發展。



台電副總王振勇說，台電虧損減少1000億元，按照今年初步預算，若沒有補助、電價調漲，台電估計虧損2100多億元，經過4月電價調整11%，將增加630億元，再加上1000億元，且考慮今年燃料有回跌，預估今年虧損可以縮小到100億左右。



“財政部次長”阮清華說，台電1000億補助，部分適用歲計剩餘支應，另一部分適用舉債處理，但是112年度決算預計7月份確定，預估那筆金額超過1500億元，若112年度剩餘可以使用，將來債務不會增加。



至於“行政院”將挪用的歲計賸餘補助台電，剩餘賸餘未來是否用於撥補勞健保？“主計總處”指出，歲計剩餘還有500多億，剩下的金額是為了明年度預算籌編空留，沒有限定項目，這是統籌運用的財源。